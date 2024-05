Durísima recesión: el consumo masivo cayó 20,4% interanual en abril

El director de la consultora, Damián Di Pace, sostuvo que "abril ha sido un mes complejo para el bolsillo de los argentinos ”, señalando que “la suba de tarifas de servicios públicos a pesar de la desaceleración del alza del precio de los bienes deja poco excedente para el mantener el gasto a valores constantes”.

supermercado, precios, aumentos, promos, promociones, descuentos, canasta basica.jpg Foto: Sitio Andino

Al respecto, puntualizó que eso se ve relajado en que “los volúmenes continúan a la baja con menores cantidad de tickets en puntos de venta y menores unidades de compra por ticket”.

En ese sentido, agregó que “si bien las paritarias comienzan en este mes a tener una recuperación positiva frente a la variación de precios del mes, no alcanza para recomponer el poder adquisitivo". Asimismo, planteó que “debemos tener en cuenta que muchos argentinos dependen de ingresos que no son constantes y no cuentan con paritaria alguna".

Di Pace expuso que "en el mes de abril el consumo masivo cae más que en el mes de marzo” y anticipó que “evidentemente vamos a próximos meses donde la corrección de los precios relativos de la economía cómo tarifas de servicios públicos y privados comienzan a erosionar la capacidad de gasto de muchos hogares argentinos”.

