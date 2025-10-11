Donald Trump impuso más controles a China con un nuevo arancel del 100%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes la aplicación de un arancel adicional del 100% a todas las importaciones procedentes de China , junto con nuevos controles sobre la exportación de software de origen chino en medio de una nueva escalada comercial.

Las medidas, que entrarán en vigor el 1 de noviembre , buscan frenar lo que el mandatario calificó como “una postura comercial extremadamente agresiva” por parte de Pekín.

Intervención inédita Rescate o subordinación: la intervención de Estados Unidos en la economía y el dólar en Argentina

Trump realizó el anuncio a través de su cuenta en Truth Social , donde criticó la decisión del gobierno chino de “imponer controles de exportación a gran escala” sobre distintos productos. Según el líder republicano, estas restricciones representan “una vergüenza” y amenazan con distorsionar el comercio global en sectores clave como la tecnología y la manufactura.

El endurecimiento de la política comercial de Washington llega como respuesta a los límites que China impuso a la exportación de tierras raras , materiales esenciales para la industria tecnológica y militar. Trump advirtió que el nuevo arancel podría aplicarse incluso antes de la fecha prevista, dependiendo de “las próximas acciones de Pekín”. Además, confirmó que se impondrán restricciones a todo el software considerado crítico para la seguridad estadounidense.

Las repercusiones económicas fueron inmediatas: los mercados reaccionaron con una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, un aumento del precio del oro y un debilitamiento del dólar frente a otras monedas. Analistas internacionales advirtieron que la escalada entre ambas potencias podría generar un nuevo capítulo de inestabilidad financiera global.

Por su parte, China respondió ampliando las restricciones sobre las exportaciones de tierras raras, agregando cinco nuevos elementos a la lista de control y reforzando la supervisión sobre empresas de semiconductores y refinado. Pekín domina más del 90% de la producción mundial de estos materiales, fundamentales para el desarrollo de chips, armamento y dispositivos electrónicos.

Trump cancela su reunión con Xi Jinping y se agrava la tensión diplomática

El mandatario estadounidense confirmó además que cancelará la reunión con Xi Jinping prevista para fines de octubre durante la cumbre de la APEC. “Ya no hay motivo para hacerlo”, aseguró Trump, en alusión a las últimas medidas del gobierno chino. La decisión representa una nueva ruptura diplomática entre Washington y Pekín y pone en duda cualquier intento de distensión económica entre las dos mayores potencias del mundo.