11 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Freno

Donald Trump impuso más controles a China con un nuevo arancel del 100%

El presidente Donald Trump anunció un arancel del 100% a los productos chinos y controles sobre el software de Pekín.

Donald Trump impuso más controles a China con un nuevo arancel del 100%.

Donald Trump impuso más controles a China con un nuevo arancel del 100%.

Por Sitio Andino Economía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la aplicación de un arancel adicional del 100% a todas las importaciones procedentes de China, junto con nuevos controles sobre la exportación de software de origen chino en medio de una nueva escalada comercial.

Las medidas, que entrarán en vigor el 1 de noviembre, buscan frenar lo que el mandatario calificó como “una postura comercial extremadamente agresiva” por parte de Pekín.

Lee además
rescate o subordinacion: la intervencion de estados unidos en la economia y el dolar en argentina
Intervención inédita

Rescate o subordinación: la intervención de Estados Unidos en la economía y el dólar en Argentina
Acuerdo en el conflicto de Oriente Medio: oportunidades y desafíos
¿Habrá paz?

Acuerdo en el conflicto de Oriente Medio: oportunidades y desafíos

Trump realizó el anuncio a través de su cuenta en Truth Social, donde criticó la decisión del gobierno chino de “imponer controles de exportación a gran escala” sobre distintos productos. Según el líder republicano, estas restricciones representan “una vergüenza” y amenazan con distorsionar el comercio global en sectores clave como la tecnología y la manufactura.

Tensión comercial y efectos en los mercados internacionales

El endurecimiento de la política comercial de Washington llega como respuesta a los límites que China impuso a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para la industria tecnológica y militar. Trump advirtió que el nuevo arancel podría aplicarse incluso antes de la fecha prevista, dependiendo de “las próximas acciones de Pekín”. Además, confirmó que se impondrán restricciones a todo el software considerado crítico para la seguridad estadounidense.

Las repercusiones económicas fueron inmediatas: los mercados reaccionaron con una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, un aumento del precio del oro y un debilitamiento del dólar frente a otras monedas. Analistas internacionales advirtieron que la escalada entre ambas potencias podría generar un nuevo capítulo de inestabilidad financiera global.

Por su parte, China respondió ampliando las restricciones sobre las exportaciones de tierras raras, agregando cinco nuevos elementos a la lista de control y reforzando la supervisión sobre empresas de semiconductores y refinado. Pekín domina más del 90% de la producción mundial de estos materiales, fundamentales para el desarrollo de chips, armamento y dispositivos electrónicos.

Trump cancela su reunión con Xi Jinping y se agrava la tensión diplomática

El mandatario estadounidense confirmó además que cancelará la reunión con Xi Jinping prevista para fines de octubre durante la cumbre de la APEC. “Ya no hay motivo para hacerlo”, aseguró Trump, en alusión a las últimas medidas del gobierno chino. La decisión representa una nueva ruptura diplomática entre Washington y Pekín y pone en duda cualquier intento de distensión económica entre las dos mayores potencias del mundo.

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

Donald Trump confirma pacto entre Israel y Hamas que inicia el camino hacia la paz en Gaza

Caputo se reunió con su par estadounidense y avanza el salvataje a Milei

Hamás exige un intercambio "inmediato" de rehenes antes de las negociaciones en Egipto

Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump

Del vino al vermut, el renacimiento de la bebida inmigrante que conquistó la Argentina

Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 11 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones
Atención usuarios

Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones

Las Más Leídas

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre  EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título
Se viene la gran final

Finalistas de La Voz Argentina 2025: conocé a cada uno y su camino al título

Milei y las autoridades de Sur Energy se reunieron y confirmaron la inversión en La Patagonia.
Polo de IA en Argentina

OpenAI anunció inversión récord en la Patagonia para crear un mega centro de inteligencia artificial

Festival del Lomo este feriado en Godoy Cruz.
Concurso con identidad mendocina

Lomo, cerveza y música: así se vive el festival más sabroso de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Del vino al vermut, el renacimiento de la bebida inmigrante que conquistó la Argentina.
Vitivinicultura

Del vino al vermut, el renacimiento de la bebida inmigrante que conquistó la Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas
Fascinante

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

Por Juan Pablo Strappazzon
El Atletismo local tiene a grandes referentes.
polideportivo

Atletismo mendocino hoy: quiénes mandan en pista y montaña, por qué crecen y qué falta para explotar

Por Martín Sebastián Colucci