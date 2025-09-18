MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
mercados y dolar, un respiro que apenas duro 24 horas para el gobierno
Economía inestable

Mercados y dólar, un respiro que apenas duro 24 horas para el gobierno
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre de 2025
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.470;
  • Para la venta a $1.490.
dolar 17-09

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.486,94 para la compra;
  • A $1.490,15 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.497,34 para la compra;
  • $1.503,52 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.865,50 para la compra;
  • A $1.930,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.740,20 para la compra;
  • En $1.742,27 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $646 para la compra;
  • A $1.548,43 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Mercados financieros: alivio tras la presentación del Presupuesto y el Javier Milei moderado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de septiembre de 2025

Qué revela el análisis económico del Presupuesto 2026 de Javier Milei

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre de 2025

El dólar oficial ya supera el techo de la banda cambiaria: a cuánto abre la semana

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre de 2025
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Tormentas aisladas, el pronóstico para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza
el clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Te Puede Interesar

El primer mandatario habló de lo ocurrido en el Congreso
Repercusiones de la sesión en Diputados

Cornejo y el rechazo a los vetos: de la crítica a la oposición a la advertencia a Nación

Por Facundo La Rosa
El jefe comunal sanrafaelino lamentó los hechos ocurridos durante la marcha universitaria video
Represión en el Sur provincial

Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

Por Sitio Andino Política
Se habilitó el nuevo tramo de la Ruta Provincial 82
Obra Pública

En imágenes: se inauguró el tramo II de la Nueva Panamericana

Por Sitio Andino Sociedad