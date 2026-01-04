4 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 4 de enero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este domingo.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 4 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 4 de enero de 2026

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Vaca Muerta y minería las esperanzas del cambio en Argentina
Perspectivas

Argentina 2026: equilibrio fiscal, dólares y el riesgo de la enfermedad holandesa
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 3 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 3 de enero de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 4 de enero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.510;
  • Para la venta a $1.530.
DÓLAR VIERNES 2 - ENERO - 2026

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 4 de enero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.505,01 para la compra;
  • A $1.506,21 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.532,28 para la compra;
  • A $1.545,23 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.878,50 para la compra;
  • A $1.943,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 4 de enero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.680 para la compra;
  • En $1.780 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $614 para la compra;
  • A $1.628,34 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Sospechas millonarias: el Banco Central investiga a la AFA por la ley cambiaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de enero de 2026

El dólar blue en alza en el primer día de vigencia del nuevo sistema de bandas cambiarias

A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 1 de enero de 2026

A partir de enero, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 31 de diciembre de 2025

Nueva etapa para Javier Milei y Caputo: el desafío de acumular dólares sin desatar inflación

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

Cristina Fernández de Kirchner.
este sábado

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención