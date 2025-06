Cuánto costaría una bebida sin alcohol sin impuestos, según un empresario argentino

El consumo de bebida sin alcohol registró una caída del 13% interanual en el primer trimestre del año. Una mayor consciencia sobre el impacto en la salud por consumir bebidas con azúcares y colorantes es una de las razones de esta caída, aunque no la única. También la pérdida del poder adquisitivo y la fuerte presión impositiva en el sector reflejan el descenso.

En este sentido, el fundador de Manaos, Orlando Canido, indicó que una botella de gaseosa podría costar $480 –en lugar de $1000, por ejemplo– si no fuera por los impuestos. Además, resaltó los elevados cosas de los servicios como otro limitante: “Gasté de luz $118 millones y la factura me llegó en 600 millones por otros costos. Si me cobraran lo que yo consumo solamente, tendría la posibilidad de bajar, por lo menos, un 20% el precio”.