Criptomonedas y redes sociales: las estafas financieras en tiempos de crisis

“Estas cuestiones no son nuevas; las estafas en Internet han existido desde hace tiempo. Pero a partir de la pandemia , la digitalización acelerada ha aumentado su alcance”, explica el experto. Además, advierte que la falta de educación financiera y la necesidad económica empujan a muchas personas a invertir en esquemas dudosos , sin evaluar los riesgos. “Cuando alguien te ofrece ganar el doble de tu inversión en pocos días sin explicarte cómo lo logran o quiénes están detrás, son alarmas claras de estafa ”, afirma.

En los últimos meses, a través de plataformas como Instagram o TikTok, es casi imposible no toparse con una “oferta de trabajo” que permite a quien la tome “salir de sus deudas” en un día.

La maniobra se culmina asegurando que trabajará para Google, Amazon o Mercado Libre, que, según los estafadores, pagan por ciertas tareas. La estafa se concreta con un anzuelo: pagan al “trabajador” 100 o 1.500 pesos por dar me gusta o simular una compra. Luego de determinadas tareas, aseguran que no se puede seguir trabajando si no se deposita cierta suma de dinero y allí desaparecen los rastros.

Toda la maniobra se realiza a través de Telegram, lo que permite no dejar rastros de la conversación y con cuentas a partir de números virtuales del exterior. Los que caen en la maniobra, además, depositan el dinero que les “permitirá ganar más dinero” en billeteras clonadas o compradas en el mercado negro.

Los esquemas piramidales y su impacto

Estamos ante nuevas formas de los clásicos esquemas piramidales, donde los primeros inversores obtienen beneficios a costa del dinero de nuevos participantes. Según Apezteguia, “la gente ve que un amigo o un vecino obtuvo ganancias y entra en el sistema sin cuestionar su viabilidad. Pero cuando deja de ingresar dinero nuevo, el esquema colapsa y los últimos en ingresar pierden todo”.

Como explicamos, este nuevo tipo de estafas también suele estar respaldado por una infraestructura tecnológica compleja: “Los organizadores de estos fraudes tienen cientos de cuentas bancarias o digitales, tarjetas de débito clonadas y sistemas que dificultan rastrear el dinero y los titulares de las cuentas”, señala Apezteguia.

WhatsApp Image 2025-04-01 at 7.21.11 PM.jpeg Los ofrecimientos de trabajo desde casa y dinero fácil estallan en las redes pero son viejos métodos de estafa actualizados

Las criptomonedas: entre la inversión lícita y el fraude

Por otro lado, las criptomonedas han ganado popularidad como alternativa de inversión, pero también han sido utilizadas en esquemas fraudulentos, como acabamos de comprobar con $LIBRA.

Apezteguia enfatiza que no es necesario ser un experto en blockchain para invertir en criptomonedas, pero sí tomar ciertas precauciones.

“Para reducir el riesgo, es recomendable comprar criptomonedas a través de plataformas registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina. Estas deben permitir fondear en pesos y ofrecer transacciones seguras”, aconseja.

Apezteguia explica que dentro del mundo cripto, existen tres categorías principales de activos:

Bitcoin (BTC) : La criptomoneda pionera y más segura, caracterizada por su descentralización y límites de emisión claros .

Altcoins : Monedas alternativas como Ethereum (ETH), Solana (SOL) y BNB , que tienen diferentes casos de uso y pueden ser más volátiles.

Stablecoins: Criptomonedas cuyo valor está vinculado a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. Son ampliamente utilizadas en Argentina para resguardar ahorros y eludir restricciones cambiarias.

El experto también destaca la portabilidad de las criptomonedas: mientras que el límite de ingreso y egreso de dólares en efectivo es de 10.000 dólares, una persona podría llevar millones de dólares en cripto sin restricciones físicas. La clave es encontrar el mecanismo adecuado para convertir esos activos en dinero físico si se requiere.

Cómo elegir proyectos cripto confiables

Para evitar caer en estafas cripto, Apezteguia recomienda evaluar varios factores antes de invertir:

Historia y trayectoria del proyecto .

Política monetaria clara , que limite la emisión arbitraria de monedas.

Uso real de la tecnología y la solidez del equipo de desarrollo .

Soporte de empresas o fundaciones reconocidas.

“Bitcoin es un caso único porque realmente es descentralizado y no depende de ningún gobierno o empresa. Ethereum, en cambio, está respaldado por una fundación y puede cambiar con decisiones de sus creadores. Esta diferencia es fundamental al momento de evaluar inversiones”, concluye.

El auge de las criptomonedas, la tecnología y las redes ha traído oportunidades, pero también ha dado espacio a nuevas formas de estafa. La clave para evitar fraudes es la educación financiera, la paciencia y la investigación antes de invertir. Como siempre, “la regla de oro sigue vigente: no inviertas más de lo que estés dispuesto a perder”, asegura el especialista.