Cooperativas anunciaron que los alimentos aumentaron menos que la inflación

La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas registró en octubre un aumento del 1,2% , según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , marcando su menor incremento mensual desde junio de 2020 . Por su parte, desde las cooperativas agrupadas en Coninagro informaron que los alimentos aumentaron, en promedio, 10 puntos menos que la inflación general en el último año, lo que alimenta el debate sobre la discrepancia entre las estadísticas oficiales y la percepción de los consumidores.

Los alimentos no solo impactan fuertemente en el índice general de inflación, sino que también juegan un papel crucial en la determinación de la línea de pobreza e indigencia. Según el Indec, la canasta básica total, que establece los ingresos necesarios para no ser considerado pobre, aumentó 2,3% en octubre, alcanzando los 986.586 pesos para una familia tipo de cuatro personas. En tanto, la canasta básica alimentaria, que define el umbral mínimo para no ser indigente, creció 1,4%, llegando a los 434.620 pesos para una familia de este mismo tamaño.