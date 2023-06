Continúan las negociaciones con el FMI: ¿cuándo viaja Sergio Massa?

La negociación no es fácil, ya que existen países miembros del Fondo Monetario -como Alemania y Japón- que exigen un compromiso muy firme de la Argentina de que esta vez cumplirá las metas acordadas.

En el mercado financiero también preocupa no sólo la cantidad de reservas, sino también la calidad, ya que incluyen una participación cada vez mayor de DEGs -la moneda del FMI- y yuanes, la divisa china que se viene devaluando frente al dólar en las últimas semanas.

El Gobierno debería cumplir con un pago al FMI por US$ 2.700 millones a más tardar el 30 de junio próximo. Con ese esquema, sería casi imposible destrabar los nuevos desembolsos antes de esa fecha. Por eso, todo indica que la Argentina deberá pagarle al organismo con dólares por primera vez, lo cual busca ser cambiado por los negociaciones elegidos por Massa.

También preocupa que el BCRA tenga reservas netas negativas por US$ 1.600 millones y, de pagar los US$ 2.700 millones al FMI antes del próximo desembolso, pasarán a ser negativas en más de US$ 4.000 millones, lo que reforzaría las presiones sobre el tipo de cambio.

El objetivo de Massa es que una vez que se haya cerrado el esquema general del acuerdo viajen funcionarios de su equipo (seguramente Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur), y cuando esté redactado iría él para firmarlo.

Hace unos días, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo en una conferencia en Washington que el staff del organismo y los funcionarios argentinos continuaban trabajando "fuerte" y "muy estrechamente" para mover hacia adelante el programa de la Argentina con el FMI.

Detalló tres objetivos de la negociación: salvaguardar la estabilidad, mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas. "Los equipos han estado trabajando muy duro juntos. La situación en la Argentina es muy compleja", avisó Kozack.

En el Gobierno argentino especulan con que el Fondo no está dispuesto a dejar que el programa con la Argentina se caiga porque ese crédito por más de US$ 45.000 millones concedido al Gobierno de Macri representa el 40% de lo comprometido por el organismo, donde también pesan las internas.

La expectativa es que "el FMI refinancie los vencimientos de aquí a septiembre (US$ 6.815 millones) y otorgue en concepto de dificultades por la sequía un adicional que serviría para cubrir las necesidades del próximo trimestre", dijo Loser.

Fuente: NA