TARJETA ALIMENTAR AUH ANSES Con los datos de la pobreza del INDEC, Nación reforzará la asistencia.

Ahora el plan de asistencia social cubrirá el 97,7% de la canasta básica y se extenderá hasta los menores de 17 años (antes llegaba hasta los 14 años).

Familias con un hijo: 52.250 pesos.

Familias con dos hijos: 81.936 pesos.

Familias con tres o más hijos: 108.062 pesos.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: 52.250 pesos.

¿Quiénes puede acceder a la Tarjeta Alimentar?

Además de las familias ya mencionadas, pueden acceder a ella las mujeres embarazadas a partir de tres meses que perciben la asignación por embarazo, las personas con discapacidad que reciben la AUH. También las madres con siete hijos o más que cobran Pensiones No Contributivas.

La activación de la tarjeta es automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite.

Los dichos de José Luis Espert sobre los montos de los beneficios

El diputado Nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, frente a los cambios decididos había expresado que "si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres" el país "va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia".

Sobre el control de la natalidad dijo: "Uno no puede dar un AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza".

"Si uno a la persona beneficiaria del plan le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo", concluyó.