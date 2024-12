Cómo refinanciará Mendoza la deuda que debe pagar en 2025

Si bien todavía no hay demasiadas precisiones, ya que recién el martes la Provincia quedó autorizada a buscar nuevos rollovers, el ministro de Hacienda Víctor Fayad confirmó a Sitio Andinoque la línea política será la misma de los últimos años. Destacó que “la deuda hace rato que no es un problema para la provincia, pero en un año como este, la existencia del rollover es la que nos permitió recuperar el plan de inversión pública y no parar ninguna obra pública”.