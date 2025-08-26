Cómo comprar tecnología en Amazon desde Argentina y qué trámites exige ARCA

Por Sitio Andino Economía







Comprar tecnología en el exterior se consolida como una opción cada vez más elegida por los consumidores argentinos, que buscan precios más competitivos y mayor variedad en notebooks, celulares y dispositivos electrónicos. En este escenario, Amazon se posiciona como una de las plataformas de compra más utilizadas.

Uno de los aspectos centrales está vinculado a la forma de pago. Según especialistas, si la compra se cancela con dólares propios depositados en la cuenta bancaria, no corresponde aplicar ni el 30% del Impuesto PAIS ni la percepción del 30% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

En la práctica, esto significa que cuando el comprador utiliza dólares para cancelar la tarjeta antes del vencimiento, la importación de bienes de uso personal evita esos recargos adicionales.

Límites que establece ARCA para comprar tecnología en Amazon El régimen de compras en el exterior a través del sistema courier está regulado por la Administración de Recursos de Control Aduanero (ARCA) y establece:

Valor máximo por envío: US$3.000 (incluyendo producto, flete y seguro).

(incluyendo producto, flete y seguro). Peso máximo por paquete: 20 kilos .

. Hasta 3 unidades del mismo producto , bajo condición de uso personal.

, bajo condición de uso personal. Cinco envíos anuales por persona, tras la ampliación dispuesta en diciembre de 2024. cyber monday, comercio electronico, ecommerce, tarjeta de crédito.jpg Alguno de los límites que establece ARCA para comprar en el exterior tiene que ver con el peso y precio de los productos. Qué impuestos se pagan en compras internacionales Compras menores a US$400 : se paga solo el IVA del 21% sobre el valor declarado (con reducciones en algunos electrodomésticos).

: se paga solo el sobre el valor declarado (con reducciones en algunos electrodomésticos). Compras mayores a US$400: se aplica un arancel del 50% sobre el excedente, más el IVA. Ejemplo: en una compra de US$500, los primeros US$400 quedan libres de arancel y sobre los US$100 restantes se aplica un cargo de US$50 más IVA. Paso a paso: cómo comprar en Amazon desde Argentina Compra en Amazon : seleccionar el producto y confirmar el envío con courier habilitado (FedEx, UPS o DHL).

: seleccionar el producto y confirmar el envío con courier habilitado (FedEx, UPS o DHL). Declaración en ARCA : el comprador tiene 30 días para registrar la operación en el portal de Envíos Postales Internacionales con CUIT y Clave Fiscal.

: el comprador tiene 30 días para registrar la operación en el portal de Envíos Postales Internacionales con CUIT y Clave Fiscal. Pago de impuestos : el sistema informa si corresponde abonar IVA o aranceles.

: el sistema informa si corresponde abonar IVA o aranceles. Recepción: el courier puede representar al usuario ante la Aduana o el comprador retirar personalmente el paquete en una sucursal designada. Cumplir con cada etapa es clave para evitar demoras o inconvenientes en la entrega de la mercadería/ Iprofesional