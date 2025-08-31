Debate cambiario

Carlos Melconian y un pronóstico inquietante sobre el dólar: "Es insostenible"

El economista Carlos Melconian cuestionó al oficialismo por “ajustes en áreas sensibles, salida apresurada del cepo y baja rápida de la inflación”.

El economista Carlos Melconian cuestionó las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

Por Sitio Andino Economía

El economista Carlos Melconian aseguró que el dólar subirá tras las elecciones y advirtió que el actual tipo de cambio “no es libre”. En declaraciones radiales, criticó duramente al Gobierno por cometer tres “errores” que, según su visión, comprometen la economía argentina: ajustes en áreas sensibles, salida apresurada del cepo y baja rápida de la inflación.

El duro pronóstico de Carlos Melconian

Lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este. La pregunta es si ese desliz puede ir a la inflación. Sí, pero no galopante”, afirmó en declaraciones radiales. Para Melconian, no alcanza con celebrar una inflación de un dígito en el segundo año de mandato.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto de 2025
Imagen CAEM
Inversiones

La minería de cobre entre proyecciones, inversiones y desafíos para llegar al top 10 mundial

El extitular del Banco Nación fue contundente: “Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema. Creen -desde el Gobierno- que el de enfrente es gil, diciendo que no intervienen. Este tipo de cambio no es libre”, lanzó.

A la hora de analizar el rumbo oficial, Melconian enumeró tres errores de la administración libertaria. El primero, dijo, fue el recorte en áreas sensibles como educación y salud. “La parte fiscal es muy útil. Acá no hubo motosierra, hubo una licuación fantástica. El error es meterse con dos mangos con 20 en cuestiones como universidades o el Hospital Garrahan”, apuntó.

Javier Milei, Luis Caputo
El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, apuntó duramente contras las medidas económicas de la administración libertaria.

El segundo error, insistió, fue la salida parcial del cepo cambiario. “En julio los argentinos compraron US$5432 millones. No hay ideología ni libertad de mercado que justifique esto. La libertad de mercado es libertad de precio, no con $1300”, cuestionó con dureza.

Finalmente, el economista se refirió al manejo de la inflación. “El tercer error fue bajarla demasiado rápido. El país está caro en dólares, es más barato viajar al exterior. Después no pueden decir que la culpa de esto la tienen los empresarios, los bancos y los kukas”, sentenció. En este marco, recordó que el Gobierno deberá buscar financiamiento y reducir el riesgo país de forma genuina.

Dólar, elecciones y búsqueda de consensos: lo que se viene

En cuanto al impacto político, Melconian fue claro: “Si le va mal, es un problema. Habrá que ver cómo pega todo esto. La prueba de si van a poder reelegir parece que va a ser la elección de medio término”.

Por último, hizo un llamado a la necesidad de consensos: “Si La Libertad Avanza hace una buena elección, eso le va a dar tiempo a la política económica, pero eventualmente se va a tener que resolver lo cambiario y lo monetario. Consenso no es abrazarse, es buscar media docena de cosas en una Argentina que va cambiando”.

