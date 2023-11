Carla Pitiot, del BICE: "El Estado asume la tasa subsidiada y busca crédito en otro lado"

Ayuda a productores por doble vía

"La sequía afectó no solo a los productores por la balanza de consumo interno, sino también a la exportación. Si bien no somos un banco que atienda la coyuntura, lo hemos hecho en estos años desde la pandemia: entonces empezamos a dar crédito para capital de trabajo, que no se otorgaba porque tampoco había tasas competitivas, aunque asesorando al solicitante sobre su capacidad de repago en función del flujo de fondos para que no termine ahorcado", dijo Pitiot, antes de destacar la ventaja de ser un banco digital para agilizar la gestión y otorgamiento (www.bice.com.ar).

Acostumbrado a financiar proyectos de largo plazo para inversión productiva, el BICE adoptó un nuevo rol. Dentro de esa operatoria, en 2023 se asistió a productores de Mendoza golpeados por las heladas tardías a través de municipios.

Además, con la llegada de Sergio Massa la entidad quedó en la órbita del ministerio de Economía (antes perteneció al ex Ministerio de Desarrollo Productivo). Y desde entonces aplica una "estrategia única de financiamiento, para ordenar todas las líneas de créditos que tiene el Estado y evitar tanta dispersión. Vimos los sectores claves de la economía, y decidimos financiar lo que por ejemplo no alcanza el Banco Nación".

En ese tren, además adoptó otro perfil o función: convertirse en banco de segundo grado, es decir, capaz de prestarle a otros bancos para ciertos fines. Sobre todo a aquellos que ya tienen en su cartera de clientes a productores y pymes, los destinatarios o beneficiarios últimos de esa ayuda crediticia, por lo cual el BICE "hace la trazabilidad o segumiento de esos préstamos, es decir, adónde van y para qué se aprovechan, porque son con fondos públicos y buscamos un triple impacto, el social, económico y ambiental".

Balance del Crear

El Programa de Crédito Argentino (Crear), lanzado tiempo atrás a una tasa subsidiada del 59% con la mira puesta en los monotributistas, sigue vigente. Aunque desde el Gobierno subrayan que conlleva un costo asumido.

"Dar créditos a tasa subsidiada implica que el Estado se hace cargo. Y a su vez busca financiamiento por otro lado para apalancar o fondear a sectores necesitados en forma equitativa e inclusiva. Por eso con Sergio Massa salimos a pedir ayuda al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la CAF, o bancos de desarrollo de Brasil y Francia" remarcó Pitiot sobre la dinámica actual de los créditos.

Al respecto, el BICE acaba de extender la convocatoria del Crear para financiar tecnología 4.0 en pequeñas y medianas empresas. Son las que requieren digitalizar procesos para exportar, que podrán inscribirse hasta el 18 de noviembre.

Además de créditos blandos, el Crear incluye a ANR (Aportes No Reembolsables) o subsidios de hasta $25 millones de la secretaría de Desarrollo Productivo. El abanico de potenciales beneficiarios es amplio, y Pitiot lo ejemplifica con el caso de los parques industriales, donde pequeñas y medianas pueden tanto ampliar plantas o incorporar equipos de punta como sus cadenas de producción.

Asimismo, la interacción con distintas secretarías también abre canales de financiamiento. Ocurre con la de Desarrollo Emprendedor, vehículo para acercar emprendimientos que no tienen un proyecto "pero están iniciando su camino de formalización" vía capacitación, formación sobre cómo empezar a exportar bienes y servicios al mundo.

¿Cuál fue el nivel de respuesta a la convocatoria del Crear hasta ahora? El dato brindado desde el BICE apunta a que casi un 60% de los créditos se otorgaron fuera del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).