Caída en la producción de pymes en agosto: los sectores más afectados.

La actividad manufacturera de las pymes descendió un 8,7% interanual en agosto, acumulando una retracción del 16,9% en los primeros ocho meses del año frente al mismo periodo de 2023, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) .

La falta de señales de reactivación y el uso de capacidad instalada

Según remarcó la CAME, las industrias pymes aún no muestran señales firmes que aseguren un cambio de tendencia o una reactivación. No obstante, en la comparación mensual desestacionalizada, la actividad creció un 3%, un leve incremento considerando los niveles de descenso previos.