Blanqueo e inversiones después del "lunes negro": ¿Qué hacemos con la plata?

El llamado "lunes negro" marcó el derrumbe de algunos índices y una verdadera crisis del mercado bursátil global que, por ahora, no parece tener piso. El desplome se da con el blanqueo de capitales en marcha, y siembra incertidumbre acerca de qué pasará con los dólares "bajo el colchón" que el Gobierno quiere, en particular, y con las inversiones en general .

"De la semana anterior hacia atrás, quienes pensaban hacer alguna inversión financiera con los dólares guardados no les convenía porque estaba todo muy caro. Llevábamos bastante tiempo sin una corrección importante: ésto es un "reseteo", y aunque nadie puede saber cuál es el piso , si tenías ganas de blanquear lo que tenías bajo el colchón ahora es el momento", analiza Enrique Griffouliere , de TGA Consultores y Asesores.

Según Griffouliere, a "cosas que están en oferta. Pero la gente habitualmente piensa todo lo contrario: cuando está en rojo (como pasa con la caída de bonos y acciones) nadie se anima a comprar. Cuando está en verde todos compran, siguiendo el "fomo" . Creo que la explicación está ahí".

En psicología, el "fomo" es un síndrome descrito como "la aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente". Algo así como perderse la oportunidad que otros aprovechan, que suele experimentarse con cada subida del dólar blue, por ejemplo.

"Creo que, por ahora, el "lunes negro" tiene mas impacto afuera que aca, por las limitaciones propias que tenemos en el país. No vemos incidencia aun de la crisis en la evolución normal de los inversores", aporta el gerente regional en Mendoza de un reconocido banco.

Cómo arrancó el blanqueo en Mendoza

La crisis financiera y bursátil que ya experimenta el planeta repercute en el llamado Régimen de Exteriorización de Activos, lo que comúnmente se denomina blanqueo de capitales, y el Gobierno argentino viene de reglamentar la semana pasada.

Lo que algunos defienden como la forma de "sincerar" la economía en cuanto a los miles de millones de dólares que muchos argentinos tienen bajo el colchón, o en el exterior (sea en cuentas bancarias o inmuebles sin declarar) está en marcha. El gran anzuelo en la primera etapa es la posibilidad de depositar hasta u$d 100 mil sin pagar multas, hasta el 30 de setiembre.

El experto tributarista Federico Pellegrina advierte que "hay muchos contribuyentes en Mendoza decididos a ingresar con esa franquicia de 100 mil. Para evitar demoras burocráticas, más allá de la apertura de la cuenta bancaria recomendamos hacerlo con tiempo y no esperar hasta último momento" .

Si bien no son pocos los inversores que frente a una crisis prefieren el "wait and see" (esperar y ver), el especialista remarca que es "el" momento para aprovechar las ventajas del blanqueo. Particularmente, para hacer rendir un capital en inversión inmobiliaria.

Es que, por ejemplo, una construcción en pozo es uno de los destinos favorecidos por el Régimen de Exeriorización que acaba de reglamentar Afip. En este caso, por un valor equivalente a 4 veces el Avalúo Fiscal del inmueble, si bien Pelegrina sugiere "esperar a que se reglamente cómo será el destino de los fondos que se declaren" para ese fin.

Si baja la tasa ¿cede la crisis?

En tanto, la expectativa sobre la salida de la crisis se centra en lo que decida la FED (Reserva Federal de los EEUU) respecto de la tasa de interés de referencia. Una medida que en otras situaciones ha adoptado para apalancar una economía, antes con inflación y ahora frente a una recesión.

Esta vez, los analistas ven que un recorte de la tasa de al menos medio punto podría descomprimir la situación y recuperar la confianza de los mercados. Mientras tanto, el lunes predominaba el temor en las decisiones.

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) "se profundiza el "sell-off" (salir/vender activos de riesgo) en mercados internacionales".

Al mismo tiempo, el análisis indica que los mercados miran un indicador clave: el rendimiento de los bonos largos de EEUU, considerados como las referencias de la tasa libre de riesgo a nivel global. Algo que puede impactar a futuro en la situación financiera de Argentina.

"Teniendo en cuenta el contexto, con los bonos se mide el riesgo país de cada deuda soberana. Esto lleva al pensamiento lineal que una reducción de la tasa libre de riesgo disminuye la tasa del abanico general de bonos soberanos (o su costo de financiamiento)", detalla el informe de PPI.

Sin embargo, indica "una baja en la tasa de los Treasuries de EEUU no necesariamente es positiva para la deuda emergente".

¿Por qué? La tasa larga de EEUU suele tener dos grandes componentes asociados a la inflación y al nivel de actividad.

"Si los miedos respecto a la inflación están claramente en retirada, el temor de los inversores se concentra en el aumento de la probabilidad de una recesión económica", completan los especialistas de PPI.