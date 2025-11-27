27 de noviembre de 2025
Black Friday 2025: cómo evitar estafas digitales y cuidar tus datos durante las promociones

Si bien las promociones del Black Friday 2025 son una gran oportunidad, es clave tomar recaudos para evitar estafas digitales. Te contamos cuáles.

Por Sitio Andino Economía

Faltan pocas horas para que comience el Black Friday 2025, una oportunidad que impulsará el comercio electrónico. Se espera un importante movimiento de compras y, por eso, se busca alertar a los consumidores sobre las estafas digitales que suelen incrementarse en estas fechas. El evento tendrá lugar desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

Durante estos días, es fundamental estar más atentos de lo habitual a mensajes fraudulentos, enlaces maliciosos y publicidades falsas. A continuación, repasamos las señales que permiten identificar cuándo estamos frente a un posible engaño virtual.

estafas digitales black friday
Durante el Black Fridar es fundamental estar más atentos de lo habitual a mensajes fraudulentos, enlaces maliciosos y publicidades falsas.

Cuáles son las estafas más comunes en el Black Friday 2025

Los ciberdelincuentes intentan obtener datos financieros de sus víctimas mediante distintas técnicas para ingresar al homebanking, realizar consumos con tarjetas, pedir préstamos o mover dinero hacia cuentas fantasmas.

Una de las amenazas más frecuentes es el phishing, que consiste en simular ser una marca reconocida para obtener datos confidenciales de los compradores. Suele implementarse a través de WhatsApp, correo electrónico, SMS, llamadas o redes sociales. Además, los sitios web falsos y las promociones inusuales suelen ser puertas de entrada a este tipo de fraude.

Por lo tanto, es necesario estar atentos a posibles copias de identidad de empresas, como la réplica de contenidos o imágenes oficiales.

Cómo evitar estafas durante el Black Friday 2025

Algunas maneras de prevenir estafas incluyen poner en marcha las siguientes estrategias:

  • Investigar precios y características: comparar valores y analizar las especificaciones del producto ayuda a tener una lectura realista de las promociones y evitar ofertas engañosas.
  • Revisar los términos del descuento: algunas promociones tienen condiciones muy específicas, como topes de descuento con tarjetas de crédito. También hay comercios que lanzan preventas o promociones anticipadas para evitar saturaciones en la fecha oficial y asegurarse de que el producto no se agote.
  • Comprar en sitios confiables: acceder siempre a comercios online desde sus sitios oficiales y verificar que sean seguros. El ícono de candado en la barra de direcciones es una señal de seguridad. También es importante chequear que el nombre de la empresa esté bien escrito.
  • Proteger la información personal: compartir solo los datos necesarios para la compra. Los sitios no deben solicitar claves ni información ajena al proceso de pago. También se recomienda mantener precaución en el uso de tarjetas de crédito o servicios de pago online.
  • Evitar redes Wi-Fi públicas: los teléfonos pueden conectarse automáticamente a redes de comercios o centros comerciales. Es preferible no realizar compras desde conexiones públicas. Tampoco se recomienda introducir contraseñas ni datos de tarjeta en redes no cifradas.
  • Conservar comprobantes y revisar políticas de envío y devolución: guardar el ticket o factura es indispensable para gestionar reclamos, garantías o devoluciones.
Qué rubros tendrán descuentos en el Black Friday 2025

Algunos de los rubros que tendrán descuentos son los siguientes:

  • Indumentaria y calzado
  • Tecnología y computación
  • Supermercados y retail
  • Hotelería y alojamiento
  • Mascotas y productos para animales
  • Electrodomésticos y artículos para el hogar
  • Transportes y viajes
  • Fabricación y venta de dispositivos electrónicos
  • Aerolíneas y transporte aéreo
  • Venta de pasajes y turismo

En definitiva, el Black Friday 2025 es una buena oportunidad para acceder a productos con importantes descuentos y promociones, siempre que se mantengan los criterios de seguridad necesarios para evitar ser víctima de una estafa/ TN

