Batakis en Mendoza: "No habrá híper ni megadevaluación"

La ex ministra de Economía y actual presidenta del Banco Nación , Silvina Batakis , pasó por Mendoza . Y entre visitas a empresas y una apretada agenda con dirigentes y hasta el propio gobernador Rodolfo Suarez, dejó algunas sentencias sobre el mercado financiero actual, e incluso la variables de la macroeconomía que hacen a la crisis que atraviesa el país: inflación , dólar y el riesgo de una devaluación fueron parte del menú.

Sin embargo admitió que falta mayor inclusión con una ley que fomente la banca pública, y sustituya la normativa actual, que desde los '70 regula bancos públicos y privados. Y, en ese contexto, resaltó el papel del Nación como la entidad "que, dispuesta a tomar un riesgo, más le presta a pymes".

A propósito de inclusión, de acuerdo a un reporte reciente el Nación se ha posicionado entre los que cobran mayores comisiones por el uso de sus productos, como la reposición de tarjetas. "Eso es falso", respondió la ex ministra de Economía "cuando comparamos con otros bancos, el Nación es el que menor comisión cobra en todos sus productos. Pero esta reunión tiene que ver con que si hay algo para corregir estamos dispuesto a hacerlo".

En cuanto a las líneas de pre y financiación de exportaciones, Batakis evitó referirse a una re-adaptación de esas operatorias en caso de que se ponga en marcha el tipo de cambio diferencial para la vitinicultura, conocido como "dólar vino".

"El Ministerio de Economía está trabajando en eso, nosotros no tenemos autoridad para hacerlo", consignó respecto al también llamado "dólar Malbec", que al menos hoy trascendió sería de inminente puesta en marcha, con algunos "retoques" a lo anunciado a principios de noviembre por el ministro Massa.

La relación con Mendoza

Luego de un almuerzo compartido en Maipú con un centenar de empresarios, dirigentes y funcionarios, a Batakis la esperaba el gobernador Rodolfo Suarez. Un primer encuentro entre la titular del Nación y el mandatario desde que la provincia firmó un nuevo contrato con el banco como agente financiero de la provincia de Mendoza, antes de renegociar una cuantiosa deuda con la entidad.

Para la titular del principal banco público argentino "la relación con el gobernador siempre fue muy buena y cordial. Desde otro rol (fue secretaria de Provincias del Ministerio del Interior antes de asumir en Economía) también trabajé en la actualización del convenio para que el banco Nación siga siendo agente financiero, y hemos avanzado en la financiación de algunas rutas en el Gran Mendoza y Tunuyán".

Sin embargo, subsiste la queja recurrente del Gobierno de Mendoza sobre una presunta discriminación a la hora del reparto de fondos discrecionales a las provincias.

"Los recursos que no están dentro del régimen automático por ley de Coparticipación son sólo 1%. Por primera vez, durante la pandemia el reparto se hizo con criterios objetivos establecidos a partir del diálogo con los ministros de Economía de las provincias, es decir, por nivel de población o índice de coparticipación", argumentó Batakis, al señalar que el reclamo de Mendoza se repite con Buenos Aires, Misiones y La Rioja.

"Los créditos UVA fueron una mala decisión"

A la hora de analizar los problemas del financiamiento a la banca personas, la presidenta del Banco Nación no rehuyó a criticar los créditos hipotecarios UVA, que aún hoy son una carga onerosa para muchas familias.

"Fueron una muy mala decisión del Gobierno anterior, que evidentemente no estudiaron o no entendieron la historia económica argentina. Y propusieron un instrumento financiero hipotecario que nada tiene que ver con eso la realidad del país, tal vez con menor inflación", subrayó.

En tal sentido, consideró que "debe modificarse la normativa vigente. Participamos de la discusión en el Congreso, donde se trabaja para poder resolverlo".

"No habrá una megadevaluación"

Batakis volvió a ponerse el traje de ministra de Economía para analizar cómo está la "macro". Y entre otros aspectos, señaló que la inflación, el gran flagelo que preocupa a los argentinos "es un problema muy complejo, muy distinto en Argentina que en el resto del mundo, que está viviendo niveles altos".

En cuanto a una posible y definitiva solución aseguró que "la inflación no se resuelve en 5 minutos. Ha sido transversal a distintos gobiernos, tiene una gran complejidad y para encontrar los instrumentos para controlarla debemos estar de acuerdo la sociedad y todos los espacios políticos".

Al respecto, reafirmó la idea de un fenómeno "multicausal", y que los controles de precios son "necesarios, pero no suficientes". Y que una de las herramientas es "ampliar la matriz productiva federal, y para eso estamos dando tantos créditos subsidiados en el interior del país y promocionando las líneas del banco. Porque cada vez que se amplía la matriz se amplía la oferta, que es una de las causas de la inflación".

El tema dólar volvió a ponerse sobre el tapete, dada la situación actual con la disparada del paralelo o blue, que ya tensa de nuevo la disponibilidad de reservas del Banco Central.

"Las crisis argentinas siempre empiezan cuando nos faltan dólares, ese es el problema. Pero hay que fortalecer nuestra moneda, que claramente es difícil con la inflación actual", enfatizó.

Frente a ese escenario ¿estamos más cerca de una megadevaluación?

"Seríamos muy irresponsables si no planteamos varios escenarios para la macroeconomía. Ahora, la vocación del Gobierno no es ir hacia una megadevaluación; actualmente se hacen devaluaciones diarias, muy chiquitas, y se vienen sosteniendo. Incluso el FMI estuvo de acuerdo, hoy lo tenemos acá y hay que cumplir, así que no esperamos ni una devaluación brusca ni una híperinflación, de ninguna manera", concluyó Batakis.