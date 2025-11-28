Arrancó el Black Friday 2025: las mejores promociones y ofertas en bancos, tecnología y turismo

Este viernes comenzó el Black Friday , que se extenderá hasta el 1° de diciembre , con promociones en tecnología, electrodomésticos, turismo, bazar y más . Además, varios bancos ofrecen cuotas sin interés y distintas alternativas de financiación. A continuación, un repaso por las principales opciones disponibles para comprar y cómo pagar.

A lo largo del Black Friday, los bancos lanzaron planes de cuotas y reintegros para compras en comercios adheridos. Estas son las propuestas según cada entidad:

“Black Patagonia” con 3, 6 y 9 cuotas sin interés hasta el 30 de noviembre con Visa/Master en: Frávega, Megatone, Diggit, Samsung, Juleriaque Whirlpool.

hasta el 30 de noviembre con Visa/Master en:

Banco Credicoop

Hasta el 3 de diciembre, la entidad ofrece a sus clientes:

20% en tiendas virtuales adheridas.

en tiendas virtuales adheridas. Hasta 35% en farmacias seleccionadas.

en farmacias seleccionadas. 3 y 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas.

en Aerolíneas Argentinas. 6 cuotas Turismo Cabal.

Turismo Cabal. 12 cuotas en CoopeHogar/Essen/PSA.

en CoopeHogar/Essen/PSA. 18 cuotas en Frávega.

en Frávega. Descuentos del 30% y hasta 40% en supermercados según el día.

Banco Supervielle

En la Tienda Supervielle en Mercado Libre a:

12 cuotas sin interés con Visa Supervielle

con Visa Supervielle 6 cuotas con Mastercard Supervielle

MODO

“MODO BLACK” con 20% de reintegro pagando desde la app hasta el 3 de diciembre en:

Electro y Tecno (Motorola, Naldo, On City, Frávega, Casa del Audio, Cetrogar).

Home y Deco (Rex, Arredo, Simmons, Calm).

Indumentaria (Dexter, Digital Sport, Sporting, Vans).

Farmacias y Perfumerías (Parfumerie, Rouge, Farmaplus, Selma).

Ualá

En Despegar: hasta 9 cuotas sin interés en vuelos nacionales.

en vuelos nacionales. En Adidas, Dash, NBA Store, Grid y Seven Sport: 6 cuotas sin interés.

Promociones de turismo

El Black Friday también incluye ofertas de agencias, aerolíneas y cadenas hoteleras. Estas son las principales propuestas:

Booking.com

Ofertas con hasta 40% en alojamientos seleccionados.

en alojamientos seleccionados. Reserva flexible y opción “reservar ahora, pagar después”.

Vigente hasta el 3 de diciembre.

Safe Travel Assistance

Descuentos de hasta 45% en asistencia al viajero hasta el 1° de diciembre.

en asistencia al viajero hasta el 1° de diciembre. Cobertura para destinos regionales y opciones para turismo de verano.

Despegar

Hasta el 30 de noviembre inclusive, será posible encontrar:

3 cuotas Despegar en productos internacionales.

en productos internacionales. Hoteles y paquetes a Brasil con hasta $800.000 de descuento .

. 20% off en vuelos a Aruba con Aerolíneas pagando con Mastercard.

en vuelos a Aruba con Aerolíneas pagando con Mastercard. 15% off en productos internacionales con Dólar App.

en productos internacionales con Dólar App. Financiación y cuotas especiales en hoteles y paquetes nacionales.

Almundo

“Black Week” con promociones online y en más de 180 tiendas físicas.

Ofertas en aéreos, paquetes y hoteles.

Beneficios, cuotas y códigos de descuento.

Smiles Argentina

Black Friday exclusivo Club con ofertas y horas Exclusivas.

Canjes a Brasil: Florianópolis desde 28.400 millas + tasas . Río desde 33.900 millas + tasas . Smiles & Money desde US$142–193 por tramo según destino. Incluye el producto Viaje Fácil (reserva y pago hasta 60 días antes).



Iberia

Campaña Black Friday con pasajes Buenos Aires–Madrid desde $1.811.300 .

. 60% de descuento en compra de Avios para volar entre el 24 de noviembre y el 25 de marzo de 2026.

Meliá Hotels International

Hasta 45% de ahorro en hoteles seleccionados.

en hoteles seleccionados. Vigente hasta el 30 de noviembre para viajar hasta diciembre de 2026.

Miembros MeliáRewards: mínimo 25% y posibilidad de combinar hasta 45%.

Plataforma 10

Hasta 50% off en rutas y empresas seleccionadas.

en rutas y empresas seleccionadas. Hasta 12 cuotas sin interés con medios de pago adheridos.

con medios de pago adheridos. Cupón extra del 10%: BLACKWEEK10.

Promociones en tecnología

Las principales marcas de tecnología también se sumaron al Black Friday con descuentos y planes de cuotas. Entre las ofertas más destacadas figuran:

Samsung

Ofertas y combos con hasta 47% off en modelos seleccionados.

en modelos seleccionados. 12 cuotas sin interés en tienda online.

en tienda online. Ejemplos de precios: Galaxy S25 256GB: $1.859.999 (o $1.580.999 al contado). Galaxy S25+ 256GB: $2.259.999 (contado $1.920.999). Galaxy S25 Ultra 256GB: $2.899.999 (contado $2.464.999). Galaxy Book3 i3: $849.999 (-47%). TV 55'' OLED S90D: $2.799.999 (-24%).



Motorola

Motorola razr 60 ultra desde $1.999.999 (antes $2.399.000).

(antes $2.399.000). Motorola edge 60 desde $849.999 (antes $899.000).

Con diferentes opciones de descuentos y financiación, el Black Friday se presenta como una oportunidad para realizar compras con rebajas que no suelen repetirse en el año. Las promociones estarán activas por tiempo limitado, por lo que conviene comparar opciones y elegir el beneficio que mejor se adapte a cada necesidad/ TN