Arrancó el Black Friday 2025: las mejores promociones y ofertas en bancos, tecnología y turismo

Por Sitio Andino Economía 28 de noviembre de 2025 - 10:00
Este viernes comenzó el
Black Friday, que se extenderá hasta el 1° de diciembre, con en promociones tecnología, electrodomésticos, turismo, bazar y más. Además, varios bancos ofrecen cuotas sin interés y distintas alternativas de financiación. A continuación, un repaso por las principales opciones disponibles para comprar y cómo pagar.
cyber monday, comercio electronico, ecommerce, tarjeta de crédito.jpg
Las principales entidades bancarias del país ofrecerán descuentos y promociones a lo largo del Black Friday
Descuentos y financiación con bancos
A lo largo del Black Friday, los bancos lanzaron planes de cuotas y reintegros para compras en comercios adheridos. Estas son las
propuestas según cada entidad:
“Black Patagonia” con 3, 6 y 9 cuotas sin interés hasta el 30 de noviembre con Visa/Master en: Frávega, Megatone, Diggit, Samsung, Juleriaque Whirlpool.
Banco Credicoop
Hasta el 3 de diciembre, la entidad ofrece a sus clientes:
20% en tiendas virtuales adheridas. Hasta 35% en farmacias seleccionadas. 3 y 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas. 6 cuotas Turismo Cabal. 12 cuotas en CoopeHogar/Essen/PSA. 18 cuotas en Frávega. Descuentos del 30% y hasta 40% en supermercados según el día.
Banco Supervielle
En la Tienda Supervielle en Mercado Libre a:
12 cuotas sin interés con Visa Supervielle 6 cuotas con Mastercard Supervielle
MODO
“MODO BLACK” con 20% de reintegro pagando desde la app hasta el 3 de diciembre en: Electro y Tecno (Motorola, Naldo, On City, Frávega, Casa del Audio, Cetrogar). Home y Deco (Rex, Arredo, Simmons, Calm). Indumentaria (Dexter, Digital Sport, Sporting, Vans). Farmacias y Perfumerías (Parfumerie, Rouge, Farmaplus, Selma).
Ualá En Despegar: hasta 9 cuotas sin interés en vuelos nacionales. En Adidas, Dash, NBA Store, Grid y Seven Sport: 6 cuotas sin interés.
maleta, equipaje, viaje, turismo.jpg
Diferentes agencias de viajes se suman al Black Friday con descuentos en vuelos a Brasil.
Promociones de turismo
El Black Friday también incluye ofertas de agencias, aerolíneas y cadenas hoteleras. Estas son las principales propuestas:
Booking.com Ofertas con hasta 40% en alojamientos seleccionados. Reserva flexible y opción “reservar ahora, pagar después”. Vigente hasta el 3 de diciembre.
Safe Travel Assistance Descuentos de hasta 45% en asistencia al viajero hasta el 1° de diciembre. Cobertura para destinos regionales y opciones para turismo de verano.
Despegar
Hasta el 30 de noviembre inclusive, será posible encontrar:
3 cuotas Despegar en productos internacionales. Hoteles y paquetes a Brasil con hasta $800.000 de descuento. 20% off en vuelos a Aruba con Aerolíneas pagando con Mastercard. 15% off en productos internacionales con Dólar App. Financiación y cuotas especiales en hoteles y paquetes nacionales.
Almundo “Black Week” con promociones online y en más de 180 tiendas físicas. Ofertas en aéreos, paquetes y hoteles. Beneficios, cuotas y códigos de descuento.
Smiles Argentina Black Friday exclusivo Club con ofertas y horas Exclusivas. Canjes a Brasil: Florianópolis desde 28.400 millas + tasas. Río desde 33.900 millas + tasas. Smiles & Money desde US$142–193 por tramo según destino. Incluye el producto Viaje Fácil (reserva y pago hasta 60 días antes).
Iberia Campaña Black Friday con pasajes Buenos Aires–Madrid desde $1.811.300. 60% de descuento en compra de Avios para volar entre el 24 de noviembre y el 25 de marzo de 2026.
Meliá Hotels International Hasta 45% de ahorro en hoteles seleccionados. Vigente hasta el 30 de noviembre para viajar hasta diciembre de 2026. Miembros MeliáRewards: mínimo 25% y posibilidad de combinar hasta 45%.
Plataforma 10 Hasta 50% off en rutas y empresas seleccionadas. Hasta 12 cuotas sin interés con medios de pago adheridos. Cupón extra del 10%: BLACKWEEK10.
one-plus-9-pro.r_d.600-337.jpeg
En el Black Friday también habrá descuentos en celulares y notebooks.
Promociones en tecnología
Las principales marcas de tecnología también se sumaron al Black Friday con descuentos y planes de cuotas. Entre las ofertas más destacadas figuran:
Samsung Ofertas y combos con hasta 47% off en modelos seleccionados. 12 cuotas sin interés en tienda online. Ejemplos de precios: Galaxy S25 256GB: $1.859.999 (o $1.580.999 al contado). Galaxy S25+ 256GB: $2.259.999 (contado $1.920.999). Galaxy S25 Ultra 256GB: $2.899.999 (contado $2.464.999). Galaxy Book3 i3: $849.999 (-47%). TV 55'' OLED S90D: $2.799.999 (-24%).
Motorola Motorola razr 60 ultra desde $1.999.999 (antes $2.399.000). Motorola edge 60 desde $849.999 (antes $899.000).
Con diferentes opciones de descuentos y financiación, el Black Friday se presenta como una oportunidad para realizar compras con rebajas que no suelen repetirse en el año. Las promociones estarán activas por tiempo limitado, por lo que conviene comparar opciones y elegir el beneficio que mejor se adapte a cada necesidad/
TN