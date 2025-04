Argentina y Mendoza recuperan la exportación de mosto a Estados Unidos.

Distribución del cupo: Mendoza lidera

La resolución detalla que el cupo, válido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, se repartió mayoritariamente entre tres grandes actores del sector. Cepas Argentinas S.A., conocida por producir bebidas icónicas como Gancia, Terma y Dr. Lemon, con planta en Rivadavia (Este Mendocino), se adjudicó la mayor porción con 13.464 toneladas, equivalente a más del 25% del total. Cepas lleva dos décadas consolidada como la principal exportadora de mosto del país y reafirma así su liderazgo en el mercado internacional.

En segundo lugar, Juviar S.A., una compañía mendocina creada en 2017 y especializada en mosto y vino, obtuvo 8.955 toneladas. Completa el podio Fecovita, la cooperativa vitivinícola que recibió 6.368 toneladas de cupo, demostrando que sigue fuerte y con importante presencia en el mercado.

El resto del cupo se distribuyó entre otras seis firmas, mientras que 404 toneladas fueron reservadas para nuevos jugadores, en un guiño a la diversificación del sector.

image.png La Secretaria de Agricultura adjudicó los cupos para la exportación de mosto a los Estados Unidos.

También podes leer: Comercio entre Argentina y Estados Unidos, entre la incertidumbre y la expectativa

Trámites y plazos

La Secretaría de Agricultura estableció un plazo de 30 días corridos, contados desde la entrada en vigor de la resolución, para que las empresas perfeccionen sus contratos de adjudicación. Para ello, deberán completar un formulario a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD), bajo el nombre “Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota Mosto (Jugo) de Uva Blanca a Estados Unidos. Ciclo 2025/2026”. Además, en el mismo período, las adjudicatarias deberán presentar una copia del formulario de adhesión al Acuerdo de Suspensión, un paso clave para garantizar el cumplimiento de los términos negociados con Washington.

Un conflicto con raíces profundas

La disputa por el mosto no fue un episodio aislado, sino parte de una serie de desencuentros comerciales entre Argentina y Estados Unidos en el sector agroindustrial, como, por ejemplo, el de la exportación de limones.

Según datos históricos, el mosto argentino –utilizado principalmente en la industria alimenticia y de bebidas– había ganado terreno en el mercado estadounidense gracias a su competitividad en precio y calidad. Sin embargo, las acusaciones de dumping y los subsidios estatales, que incluían beneficios fiscales y apoyo a productores locales, encendieron las alarmas en el país norteamericano.

Las negociaciones para resolver el conflicto se intensificaron en los últimos años, con la intervención de organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y rondas bilaterales entre ambos gobiernos. El acuerdo final, alcanzado en 2023, levantó las restricciones y estableció un marco de exportación ordenado, mediante cupos.

La resolución del conflicto y la apertura del cupo representan una bocanada de aire fresco para los productores, ya que Estados Unidos es un mercado estratégico para los mostos.

Con esta medida, se cierra uno de los capítulos de las tensiones comerciales pero la incertidumbre no desaparece, las medidas anunciadas por Donald Trump ponen en alerta al sector hacia adelante y no es claro si afectaran o no a estos cupos autorizados por Estados Unidos antes de los anuncios presidenciales.