Argentina lidera el ranking de burnout y crisis de salud mental laboral en Latinoamérica

Casi la totalidad de los trabajadores en Argentina contó haber recibido al menos un diagnóstico de salud mental durante su vida laboral . Así lo reveló el Estudio Bournout 2025 de Bumeran: “el 92% de los argentinos se sienten “quemados” o experimentan crisis por el agotamiento laboral”

El informe muestra que los trastornos más frecuentes son la ansiedad (generalizada en 37% de los casos) y la depresión mayor (11%). Muchos de ellos atribuyen estos síntomas al burnout o agotamiento laboral. De hecho, un reciente sondeo encontró que el 37% reconoció haberse ausentado del trabajo por ese motivo.

La escena se repite en oficinas y plantas: la ansiedad y el cansancio crónico deterioran el desempeño diario y empujan a los colaboradores a buscar ayuda o tomarse días extra para recuperarse.

El estudio también agrupa información de otros países de la región como Chile, Panamá, Perú y Ecuador. Argentina lidera el ranking regional de burnout por cuarto año consecutivo.

Luego de la pandemia, creció una cultura más individualista dentro del trabajo. Esto se ve reflejado en poner foco en los logros personales, autogestión como valor central del colaborador, posibles búsquedas de identidad profesional.

Como consecuencia, Argentina atraviesa una competencia más marcada entre colaboradores y áreas que alimenta la fragmentación de los equipos, la falta de innovación colectiva, los conflictos silenciosos y la disminución de confianza.

A todo esto se suma el estigma cultural: más de dos tercios considera como “vergonzoso” admitir un problema mental, por lo que la mayoría no comparte su situación con jefes o RR.HH.

La salud mental en contexto internacional: qué pasa en el resto del mundo

A nivel global la crisis es similar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se pierden unos 12.000 millones de jornadas laborales debido a la depresión y la ansiedad, con un costo de alrededor de US$1 billón en productividad.

Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en países industrializados, los problemas de salud mental —como depresión, ansiedad, estrés y agotamiento— afectan a cerca de uno de cada diez trabajadores. El análisis tomó como referencia los contextos laborales de Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Polonia y Gran Bretaña.

Ante esto, la OMS destaca que los entornos laborales seguros y saludables no solo protegen el bienestar de las personas, sino que tienden a mejorar la fidelización del personal y el desempeño organizacional. En palabras del organismo, “el trabajo decente apoya la buena salud mental” y ambientes bien diseñados refuerzan la confianza mutua, el propósito y el rendimiento. Al contrario, la falta de apoyo institucional mina la capacidad de ser eficaces y disfrutar el trabajo.

Qué países implementan políticas de cuidado emocional corporativas

Aunque el foco suele ponerse en los países con las cifras más altas —como Argentina, Venezuela o Perú, según el estudio de Bumeran—, otros informes regionales señalan a Colombia como el país con menor nivel de burnout en la región. Ya en una encuesta de Bumeran realizada en 2019 había realizado el mismo análisis.

En cuanto a la evaluación del estado anímico general de la población (un indicador relacionado con la ansiedad), una encuesta global de 2023 mostró a Paraguay (95%) liderando la región en la percepción de un estado anímico "bastante bueno o muy bueno", seguido por Brasil, México y Chile (87% cada uno). Esto sugiere un posible menor nivel de ansiedad general, aunque no sea un dato directo de burnout laboral.

image Buena comunicación, participación en las decisiones y salario equitativo ayudan a prevenir problemas vinculados a la salud mental

Cuáles son las estrategias que implementan otros países para prevenir el estrés laboral

En el contexto europeo, se llevan a cabo distintas estrategias. Entre las más "comunes", asociadas con un menor nivel de estrés y bournout, se destacan:

Participación del colaborador en las decisiones importantes de la organización y en el diseño de planes institucionales de trabajo.

y en el diseño de planes institucionales de trabajo. Buena comunicación , y sobre todo directa entre Líder y colaborador.

, y sobre todo directa entre Líder y colaborador. Salario equitativo y seguridad laboral.

y seguridad laboral. Equilibrio entre el trabajo y la vida personal (promoción de la desconexión).

entre el (promoción de la desconexión). Apoyo continuo de superiores.

Los países nórdicos o del norte de Europa —como Finlandia— suelen destacarse en los índices de bienestar general y conciliación laboral-familiar. Bumeran los destaca como posibles esquemas de seguimiento ante la emergencia de modificar la realidad del estrés laboral en Latinoamérica.

Lejos de reflejarse en un gasto extra, estas estrategias se entienden cada vez más como inversión. La evidencia muestra que un colaborador saludable y apoyado es más creativo, concentrado y leal.

Según la OMS, un entorno laboral sano “mejora la fidelización del personal, así como el rendimiento y la productividad”. De hecho, reducir el estrés y el ausentismo eleva la producción efectiva de los equipos. Por ejemplo, en Argentina se calcula que más de un tercio de las ausencias laborales se vincula al burnout, por lo que atajar el problema en origen reduce esas bajas por enfermedad.

En la práctica, las empresas que incorporan programas de bienestar integral suelen ver indicadores positivos en sus métricas internas, aunque en Argentina solo una minoría de compañías aplica estos planes sistemáticamente.

En definitiva, combinar el relato con la estadística deja claro que cuidar la mente del colaborador no es un lujo que tiene que pagar una empresa: al contrario, es una estrategia que eleva la productividad sostenida y cimenta la confianza mutua dentro de la organización.

Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano.