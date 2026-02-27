27 de febrero de 2026
Sitio Andino
Paso a paso

ARCA: cómo realizar la baja del monotributo online

El trámite es rápido y totalmente online a través de la página web de ARCA. Cómo hacer la gestión.

Es importante recordar que se puede gestionar la baja del sistema en cualquier momento. Sin embargo, el mes en que se solicita hay que abonar el período normalmente. Además, al salir del sistema, se dejan de hacer los aportes de jubilación y obra social.

ARCA MONOTRIBUTO
Los trámites a través de la página web de ARCA son rápidos y sencillos.

Guía paso a paso para hacer la baja del monotributo

  • En primer lugar, los monotributistas deberán ingresar al sistema de ARCA con su CUIT/CUIL y clave fiscal. Posteriormente, tendrán que buscar el servicio "Monotributo".
  • En el listado ubicado a la izquierda, deberán ingresar a "Modificación y baja".
  • Presionar el botón verde que dice “Dar de baja” para comenzar con el proceso.
  • Luego tendrán que ingresar el período de baja, indicando el mes y año. También deberán argumentar el motivo de la baja como cese de actividades, renuncia o exclusión.
  • Va a aparecer una alerta que indica que el redireccionamiento para confirmar la baja, y deberán presionar en "Aceptar".
  • Una vez redireccionado, en “Confirmación de datos" se podrán ver los impuestos dados de baja. Si son correctos, hay que presionar en "Confirmar" para finalizar el proceso.
  • En este punto solo queda descargar o imprimir la constancia de baja del monotributo.
