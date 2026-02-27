ARCA: cómo realizar la baja del monotributo online

Por Sofía Pons 27 de febrero de 2026 - 08:20 y necesiten gestionar la Aquellos que sean monotributistas baja en el sistema de la pueden realizarla de forma rápida y sencilla desde sus hogares. Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
Es importante recordar que se puede gestionar la baja del sistema en cualquier momento. Sin embargo, el mes en que se solicita hay que
abonar el período normalmente. Además, al salir del sistema, se dejan de hacer los aportes de jubilación y obra social.
ARCA MONOTRIBUTO
Los trámites a través de la página web de ARCA son rápidos y sencillos.
Guía paso a paso para hacer la baja del monotributo En primer lugar, los monotributistas deberán ingresar al con su CUIT/CUIL y clave fiscal. Posteriormente, tendrán que buscar el servicio "Monotributo". sistema de ARCA En el listado ubicado a la izquierda, deberán ingresar a "Modificación y baja". Presionar el botón verde que dice “Dar de baja” para comenzar con el proceso. Luego tendrán que ingresar el período de baja, indicando el mes y año. También deberán argumentar el motivo de la baja como cese de actividades, renuncia o exclusión.
Va a aparecer una alerta que indica que el redireccionamiento para confirmar la baja, y deberán presionar en "Aceptar". Una vez redireccionado, en “Confirmación de datos" se podrán ver los impuestos dados de baja. Si son correctos, hay que presionar en "Confirmar" para finalizar el proceso.
En este punto solo queda descargar o imprimir la constancia de baja del monotributo.
