ARCA: cómo realizar la baja del monotributo online

Aquellos que sean monotributistas y necesiten gestionar la baja en el sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueden realizarla de forma rápida y sencilla desde sus hogares.

Es importante recordar que se puede gestionar la baja del sistema en cualquier momento. Sin embargo, el mes en que se solicita hay que abonar el período normalmente. Además, al salir del sistema, se dejan de hacer los aportes de jubilación y obra social.