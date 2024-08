Ante la baja del Impuesto PAIS: qué pasará con el precio del dólar y los autos.

Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, estima que, la reducción del impuesto PAIS, facilitaría el desarme del esquema de "dólar blend", en un contexto en el cual el Banco Central (BCRA) necesita acumular reservas para afrontar las obligaciones de deuda.

Para compensar la caída del tipo de cambio efectivo para los exportadores que esto implicaría, el economista estima que el Gobierno podría devaluar un 7% el oficial "dado que la baja del impuesto más que compensaría el efecto sobre los costos de importación y neutralizaría el efecto sobre el tipo de cambio de exportación".

¿Bajarán los precios sin el impuesto PAIS?

“Si el impuesto baja 10%, no es que los autos bajan 10%. Pero seguramente va a impactar. Es un impuesto que termina distorsionando todo lo que uno importa, sean autos o piezas. No sé en qué cantidad porcentual va a impactar, pero no tengo dudas de que va a terminar impactando a favor de que bajen los precios. Para nosotros no hay mejor noticia de que el impuesto PAIS desaparezca. Si eso repercute en el precio y tenemos un mercado más alto, el PxQ (precio por cantidad) te da mejor. Necesitamos un mercado de autos más alto para producir más, tener mayor sustentabilidad del negocio y que los proveedores y la red de concesionarios trabaje mejor” dijo Martín Zuppi, presidente de Stellantis en la Argentina y titular de Adefa (la asociación de fábricas de autos).

“Un mercado de 400.000 autos es un mercado bajo. La Argentina debería estar en 500.000 y 600.000 autos, ese es un mercado orgánico. Pero de 400.000 a 600.000 autos el salto que hay que dar es del 50%, es mucho. Por eso, todo esto [por una baja de impuestos] va bien”.

El crecimiento de la financiación

“Gran parte de lo positivo del mercado tiene que ver con la financiación y con las expectativas. Un auto es la segunda inversión más grande de una familia. Lo que está pasando hoy con la financiación es eso, expectativa. Que la gente se meta en créditos prendarios de cuatro o cinco años indica que lo que la gente ve es una la economía más estable, que permitirá pagar una cuota. El crecimiento de la financiación en julio fue muy marcado. Y en los primeros días de agosto sigue. No hay elementos para pensar que lo de agosto será diferente a lo de julio. Ojalá se sostenga”.

Cuántos autos se venderán este año

“A principios de año hablábamos de un primer semestre con una caída del 25% [frente al mismo periodo de 2023], y un segundo semestre con una baja del 7/8%. Lo que nos da hoy es que el segundo semestre de 2024 será muy similar al de 2023, con estos números [de ventas en julio]. Eso nos da un mercado de 380.000 autos, en promedio. Hasta hace unos meses, hablábamos de 350.000. Si lo de julio continúa, podemos pensar en un mercado de 430.000 autos en 2025, que sería volver al volumen de 2023″. Fuente: Ámbito, Infobae y La Nación.