ANSES: quiénes cobran este jueves 16 de octubre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 16 de octubre . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 6 , recibirán su pago correspondiente.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Las personas con documentos terminados en 6 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 4 , podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 8 y 9, accederán a la retribución.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Octubre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Anses-Calendario.jpg ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de octubre 2025

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de octubre

Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre

Documentos terminados en 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4: 14 de octubre

Documentos terminados en 5: 15 de octubre

Documentos terminados en 6: 16 de octubre

Documentos terminados en 7: 17 de octubre

Documentos terminados en 8: 20 de octubre

Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 8 de octubre

Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre

Documentos terminados en 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4: 14 de octubre

Documentos terminados en 5: 15 de octubre

Documentos terminados en 6: 16 de octubre

Documentos terminados en 7: 17 de octubre

Documentos terminados en 8: 20 de octubre

Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 9 de octubre

Documentos terminados en 1: 13 de octubre

Documentos terminados en 2: 14 de octubre

Documentos terminados en 3: 15 de octubre

Documentos terminados en 4: 16 de octubre

Documentos terminados en 5: 17 de octubre

Documentos terminados en 6: 20 de octubre

Documentos terminados en 7: 21 de octubre

Documentos terminados en 8: 22 de octubre

Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025

: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo Plan 2

Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.