Agricultura regenerativa: paradigma desde la relación con la naturaleza y el rendimiento del campo

Años y años utilizando la tierra para cosechar tiene sus consecuencias. El campo pierde rendimiento y nutrientes, por lo que es momento de cambiar de paradigma. Ante esta situación, una propuesta está en crecimiento. Se trata de la agricultura regenerativa que busca trabajar junto con la naturaleza para intentar devolverle funcionalidad.

A fines de 2024, el equipo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Mendoza y San Juan lanzó la guía sobre agricultura regenerativa, un enfoque novedoso que avanza a nivel mundial.

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"La agricultura regenerativa es una vía para lograr la intensificación ecológica de la producción agropecuaria. Se basa en aprovechar la capacidad autorregeneradora de la naturaleza, buscando que los procesos que naturalmente deben darse en una parcela en producción a campo (por ejemplo, los ciclos de nutrientes y del agua, regulación de la erosión, el control natural de plagas y enfermedades, la polinización), sucedan con suficiente intensidad y dinámica como para asegurar la sustentabilidad y resiliencia del sistema agropecuario que contiene a esa parcela", define el INTA.

Esta práctica se enfoca en tres ejes: suelo, agua y biodiversidad . "Como consecuencia de trabajar sobre esos tres elementos principales, un aspecto que ha cobrado especial relevancia es la posibilidad de incrementar los reservorios de carbono en el suelo, tanto en los organismos -vegetales, microorganismos, fauna edáfica- como en la materia orgánica almacenada en el mismo", explica.

Estos reservorios de carbono permiten mitigar el calentamiento global. A su vez, algunos problemas que se pueden abordar mediante la agricultura regenerativa son:

Degradación de suelos,

Pérdida de biodiversidad,

Avance de adversidades bióticas y abióticas,

Agotamiento de nutrientes,

Pérdida de funcionalidades biológicas,

Pérdidas de agua útil,

Contaminaciones.

Agricultura regenerativa: sin recetas universales, pero con una base establecida

Sin embargo, en el documento del INTA aclaran que no hay una receta única, cada abordaje dependerá de "condiciones ambientales, tecnológicas, económicas, sociales y culturales".

A su vez, hay una serie de criterios o principios básicos que conforman la base de la agricultura regenerativa:

Minimizar el laboreo del suelo, Mantener el suelo cubierto con vegetación activa, Diversificación planificada de cultivos, Nutrición orgánica del suelo, Prevenir erosión hídrica y eólica, Evitar pérdidas por lixiviación, Uso eficiente del agua de riego, Minimizar el uso de agroquímicos, Conservar hábitats naturales y seminaturales (espacios de conservación), Promover biodiversidad funcional.

Según el Instituto, "los primeros cinco principios hacen foco esencialmente en el suelo, que es el principal eje de atención en toda estrategia de agricultura regenerativa. El sexto y el séptimo hacen foco en la eficiencia en el uso del agua, y los últimos tres en la conservación y promoción de la biodiversidad asociada al cultivo, considerando tanto la vegetación como la fauna y los microorganismos".

agricultura regenerativa INTA lombriz campo El desarrollo de la biodiversidad es uno de los intereses de la agricultura regenerativa. INTA

Aplicación en Mendoza

De acuerdo al manual del INTA, la agricultura regenerativa se aplica en sistemas productivos vitícolas y hortícolas de Mendoza y San Juan. Además, aclaran que este paradigma no se basa solo en mejores prácticas para elevar rendimientos, sino que busca una relación diferente entre la naturaleza y la humanidad.

Uno de los casos más difundidos fue el de la unión entre el INTA y la empresa Unilever para promover la agricultura regenerativa en los productores que abastecen a la compañía que produce verduras deshidratadas, sopas y caldos, entre otros productos. La relación comenzó en 2022 y dos años después había 1.300 hectáreas regeneradas en San Juan y Mendoza.

Según la empresa, los productores pudieron ver mejoras en la "rotación de los cultivos, la implementación de cultivos de cobertura, el riego por goteo, la incorporación de abonos naturales y fertilizantes orgánicos, y en ensayos de siembra directa, una práctica innovadora en horticultura que no tiene muchos casos de estudio".