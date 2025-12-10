A semanas de las Fiestas, cuánto salen el pan dulce y los sanguchitos en las panaderías de Mendoza

Si bien el calor alienta al consumo de alimentos livianos y frescos –como frutas, jugos y verduras–, la llegada de Navidad y Año Nuevo empuja a los fanáticos de las harinas –y a las familias, en general– a buscar opciones de budines, pan dulces y los infaltables sanguchitos de miga para la mesa navideña.

En supermercados se encuentran opciones industriales que suelen ser atractivas por sus precios, variedad y ofertas, aunque las alternativas caseras de panaderías también siguen siendo muy buscadas.

Por eso, Sitio Andino consultó al presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA), Diego Cuitiño , para conocer a cuánto se consiguen las estrellas gastronómicas de las mesas familiares.

Según Cuitiño, la docena de sanguchitos triples de jamón y queso ronda los $16.000 en panaderías de Mendoza.

En cuanto al pan dulce de 500 gramos, el clásico con pasas y frutas se consigue cerca de $5.000, mientras que las versiones especiales, con ingredientes como nueces, cerezas, chocolate y frutas abrillantadas, parten desde los $8.000.

Otra opción que crece en popularidad es el panetone, un pan dulce de kilo que contiene agregado de quinotos e higos. Cuesta cerca de $20.000, aunque en algunas panaderías se consigue hasta $30.000.

Como todos los años, la expectativa es que en los días previos a las Fiestas aumente el consumo en las panaderías –sector que atraviesa una situación crítica – y las familias opten por estas preparaciones artesanales para completar la mesa navideña con algo rico y “de panadería”, que nunca falla.