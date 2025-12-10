A semanas de las Fiestas, cuánto salen el pan dulce y los sanguchitos en las panaderías de Mendoza

Si bien el calor alienta al consumo de alimentos livianos y frescos –como frutas, jugos y verduras–, la llegada de Navidad y Año Nuevo empuja a los fanáticos de las harinas –y a las familias, en general– a buscar opciones de budines, pan dulces y los infaltables sanguchitos de miga para la mesa navideña.
En supermercados se encuentran opciones industriales que suelen ser atractivas por sus precios, variedad y ofertas, aunque las alternativas caseras de panaderías también siguen siendo muy buscadas.
Por eso, Sitio Andino consultó al presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA), Diego Cuitiño, para conocer a cuánto se consiguen las estrellas gastronómicas de las mesas familiares.
Precios de pan dulce y sanguchitos en las panaderías mendocinas
Según Cuitiño, la docena de sanguchitos triples de jamón y queso ronda los $16.000 en panaderías de Mendoza.
En cuanto al pan dulce de 500 gramos, el clásico con pasas y frutas se consigue cerca de $5.000, mientras que las versiones especiales, con ingredientes como nueces, cerezas, chocolate y frutas abrillantadas, parten desde los $8.000.
Otra opción que crece en popularidad es el panetone, un pan dulce de kilo que contiene agregado de quinotos e higos. Cuesta cerca de $20.000, aunque en algunas panaderías se consigue hasta $30.000.
Como todos los años, la expectativa es que en los días previos a las Fiestas aumente el consumo en las panaderías –sector que atraviesa una situación crítica – y las familias opten por estas preparaciones artesanales para completar la mesa navideña con algo rico y “de panadería”, que nunca falla.