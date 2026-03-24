Tour de Bodegones en Mendoza: cómo es el recorrido de maridaje y cuánto cuesta

La Ciudad del Maridaje invita a mendocinos y visitantes a participar del Tour de Bodegones, una propuesta gastronómica que se realizará el jueves 26 de marzo, a las 20.00 horas. El punto de partida será la plaza Independencia.
La propuesta de maridaje será este jueves con salida desde plaza Independencia. Incluye traslado, degustaciones en tres bodegones y show musical.
La Ciudad del Maridaje invita a mendocinos y visitantes a participar del Tour de Bodegones, una propuesta gastronómica que se realizará el jueves 26 de marzo, a las 20.00 horas. El punto de partida será la plaza Independencia.
La actividad propone un recorrido para descubrir y disfrutar la diversidad culinaria que caracteriza a la Ciudad de Mendoza, poniendo en valor los bodegones locales y sus propuestas más representativas. En un paseo pensado para vivir la capital desde sus sabores, los participantes podrán degustar platos populares que forman parte de la identidad gastronómica de la capital.
El Tour de Bodegones incluye un recorrido guiado en bus, siguiendo un circuito turístico y cultural previamente definido, que conectará tres bodegones de la Ciudad, cada uno con experiencias y sabores propios, ofreciendo una vivencia auténtica y representativa de la cocina mendocina.
Si ya estás tentado, podés adquirir tu entrada en EntradaWeb. La actividad tiene un costo de $40.000.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Mendoza continúa potenciando su oferta de turismo gastronómico, promoviendo experiencias que combinan tradición, cultura y disfrute en espacios emblemáticos de la vida urbana.