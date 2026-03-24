Tour de Bodegones en Mendoza: cómo es el recorrido de maridaje y cuánto cuesta

Maridaje el jueves, en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales







La Ciudad del Maridaje invita a mendocinos y visitantes a participar del Tour de Bodegones, una propuesta gastronómica que se realizará el jueves 26 de marzo, a las 20.00 horas. El punto de partida será la plaza Independencia.

La actividad propone un recorrido para descubrir y disfrutar la diversidad culinaria que caracteriza a la Ciudad de Mendoza, poniendo en valor los bodegones locales y sus propuestas más representativas. En un paseo pensado para vivir la capital desde sus sabores, los participantes podrán degustar platos populares que forman parte de la identidad gastronómica de la capital.

El Tour de Bodegones incluye un recorrido guiado en bus, siguiendo un circuito turístico y cultural previamente definido, que conectará tres bodegones de la Ciudad, cada uno con experiencias y sabores propios, ofreciendo una vivencia auténtica y representativa de la cocina mendocina.

Las tres paradas de maridaje para el próximo jueves La primera parada será en Don Coco , quienes propondrán una combinación de texturas y sabores, buscando ser un buen comienzo para la velada. Así, se comenzará con un plato degustación de ravioles caseros y tortilla de papas, dos platos emblema del local.

, quienes propondrán una combinación de texturas y sabores, buscando ser un buen comienzo para la velada. Así, se comenzará con un plato degustación de ravioles caseros y tortilla de papas, dos platos emblema del local. El recorrido continuará hacia Bodegón El Gallego , en su sucursal de Lomas, quienes deleitarán a los asistentes con sus pasteles fritos de carne cortada a cuchillo, acompañada de copa de vino.

, en su sucursal de Lomas, quienes deleitarán a los asistentes con sus pasteles fritos de carne cortada a cuchillo, acompañada de copa de vino. Por otro lado, el postre del recorrido será en Don Aldo, en calle Suipacha, donde se disfrutará de una degustación de clásicos argentinos: flan casero con dulce de leche; peras al malbec y al chardonnay con crema y conservas en almíbar con quesos regionales. Allí, se cerrará el circuito con un show musical. Si ya estás tentado, podés adquirir tu entrada en EntradaWeb. La actividad tiene un costo de $40.000.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Mendoza continúa potenciando su oferta de turismo gastronómico, promoviendo experiencias que combinan tradición, cultura y disfrute en espacios emblemáticos de la vida urbana.