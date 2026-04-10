10 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael impulsa "Cartas a Malvinas", una iniciativa para homenajear a los héroes

El programa Pausa y Encuentro convoca a la comunidad de San Rafael a escribir mensajes como forma de memoria y reconocimiento.

Carta a Malvinas en San Rafael.

"Carta a Malvinas" en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El programa Pausa y Encuentro, dependiente de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Municipio de San Rafael, lanzó la propuesta “Cartas a Malvinas”, una iniciativa que invita a la comunidad a escribir mensajes destinados a los veteranos.

Se trata de una actividad que busca recuperar la palabra como herramienta de encuentro, reflexión y reconocimiento hacia quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

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La escritura como forma de memoria

La propuesta surgió a partir de la lectura compartida del libro Cartas de Guerra, que reúne correspondencia enviada durante la guerra de Malvinas.

En este marco, vecinos y vecinas pueden acercarse a los espacios habilitados para escribir sus mensajes, reflexionar sobre el significado de Malvinas en la actualidad y expresar sus pensamientos hacia los excombatientes.

Espacios abiertos para participar en San Rafael

Los puntos de encuentro están ubicados en San Luis y Comandante Salas, y en Saavedra 273 (esquina Belgrano), con atención de corrido de 7:00 a 18:30.

“Las casas son lugares de encuentro, donde la palabra, la escucha y la participación tienen una mirada muy importante, y hoy más que nunca buscamos generar espacios para compartir, reflexionar y poner en valor nuestra historia”, expresó la directora de Relaciones con la Comunidad, Andrea Mattacota.

Trabajo con la comunidad educativa

La iniciativa también cuenta con la participación de instituciones educativas, en un trabajo articulado con docentes y estudiantes. Esto permite ampliar el alcance de la propuesta y fomentar la escritura como herramienta de expresión y memoria.

Una vez finalizada la recolección, las cartas serán entregadas a excombatientes de San Rafael como gesto de reconocimiento y cercanía.

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