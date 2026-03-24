Reclamos por discapacidad: piden aplicar la ley en Mendoza

Piden aplicar la ley de discapacidad desde San Rafael.

Las protestas se reactivaron ante la falta de implementación efectiva de la norma, una situación que ya provoca cierres temporales de centros, suspensión de actividades y un deterioro progresivo en la calidad de las prestaciones.

En este contexto, el diputado provincial Gustavo Perret desde San Rafael presentó un pedido formal al Gobierno mendocino para que intervenga de manera urgente. El legislador sostuvo que la responsabilidad primaria en materia de salud recae en la provincia y afirmó que la administración local “debe dejar de mirar para otro lado” frente a la crisis.

Según detallaron actores del sector, la falta de aplicación plena de la ley ya genera consecuencias concretas:

Cese de actividades en centros terapéuticos y educativos.

Endeudamiento de instituciones que no logran cubrir costos básicos.

Suspensión de tratamientos y rehabilitaciones.

Movilizaciones recurrentes frente a la Casa de Gobierno. Profesionales y familias advierten que la situación impacta de manera directa en personas con discapacidad —niños, jóvenes y adultos— y alertan que la falta de actualización de aranceles y financiamiento adecuado pone al sistema “al borde del colapso”. Desde San Rafael el diputado Gustavo Perret se refirió al pedido formal realizado al Gobierno provincial Embed - SAN RAFAEL: EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD: PIDEN QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL SE HAGA CARGO