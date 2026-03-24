Reclamos por discapacidad: piden aplicar la ley en Mendoza

Las manifestaciones de familiares, instituciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad volvieron a instalar el reclamo por el cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad en Mendoza.
El diputado por San Rafael Gustavo Perret pidió intervención urgente al Gobierno provincial sobre el tema discapacidad y el incumplimiento de la ley.
Las manifestaciones de familiares, instituciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad volvieron a instalar el reclamo por el cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad en Mendoza.
Las protestas se reactivaron ante la falta de implementación efectiva de la norma, una situación que ya provoca cierres temporales de centros, suspensión de actividades y un deterioro progresivo en la calidad de las prestaciones.
En este contexto, el diputado provincial Gustavo Perret desde San Rafael presentó un pedido formal al Gobierno mendocino para que intervenga de manera urgente. El legislador sostuvo que la responsabilidad primaria en materia de salud recae en la provincia y afirmó que la administración local “debe dejar de mirar para otro lado” frente a la crisis.
Según detallaron actores del sector, la falta de aplicación plena de la ley ya genera consecuencias concretas:
Profesionales y familias advierten que la situación impacta de manera directa en personas con discapacidad —niños, jóvenes y adultos— y alertan que la falta de actualización de aranceles y financiamiento adecuado pone al sistema “al borde del colapso”.