Quedó inaugurado por Ulpiano Suarez el Centro de Servicios Textiles

“Mientras la agenda afuera gira en torno al superávit y la inflación, acá en la Ciudad entendemos que de la crisis se sale laburando, trabajando en equipo, aprovechando este espacio. Uno puede tener una muy buena inversión en infraestructura, pero si no suceden cosas en ese espacio, eso no tiene ningún valor, no deja una huella y no le cambia la vida a nadie”, añadió.