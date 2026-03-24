24 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Presentan en Godoy Cruz el libro de Víctor Sorbello con relatos sobre exilio y memoria

El autor lanzará su obra este sábado en la Casa de la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz. La actividad es abierta al público y se enmarca en una jornada de reflexión histórica.

Jornada dedicada a las letras en Godoy Cruz.

Jornada dedicada a las letras en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El autor Víctor Sorbello presentará su obra literaria este sábado 28 de marzo a las 18.30 en la Casa de la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz, ubicada en Lavalle 88. La actividad se desarrollará en la Sala Rubén Bravo y forma parte de una jornada dedicada a las letras y la reflexión.

La publicación, editada por Editorial Glifo, propone un recorrido por relatos atravesados por la historia reciente del país, en un contexto marcado por la cercanía de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

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La obra reúne experiencias personales del autor, cuya vida se vio profundamente afectada por el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y el terrorismo de Estado, lo que derivó en años de exilio junto a su familia.

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Memoria, historia y huellas del encuentro en el presente

En ese marco, el libro se presenta como una reconstrucción de una vida atravesada por cambios abruptos, viajes y vivencias en distintos lugares del mundo, que finalmente encuentran su forma en la escritura.

Durante el encuentro, Sorbello compartirá algunos de los relatos que integran la publicación, invitando al público a reflexionar sobre la memoria, la historia y las huellas del pasado en el presente.

En palabras de Luciana Cusimano, el texto propone una experiencia inmersiva: “Comienza en un golpe de Estado en Argentina y recorre todo el mundo con idas, vueltas, culturas y grandes anécdotas”.

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