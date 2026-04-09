Preocupación en el Valle de Uco: advierten por la crisis en el sector agrícola y piden medidas urgentes

Tras el comunicado emitido por las cámaras del Sur de la provincia de Mendoza , en el que manifestaron una fuerte preocupación por la situación que atraviesan distintos sectores de la economía regional , crece la inquietud en el ámbito productivo. Desde el Valle de Uco también se sumaron voces que reflejan el impacto de la crisis, especialmente en el sector agrícola.

El presidente de la CCIAT de Tunuyán Carlos Dávila dialogó sobre la problemática y compartió la mirada desde la específica, poniendo el foco en las dificultades que enfrenta el sector productivo en la región.

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Según explicó, la realidad actual presenta un escenario complejo para los productores , con múltiples factores que afectan la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad.

En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en medidas concretas que permitan aliviar la situación y acompañar a las economías regionales, en un contexto que califican como delicado.

Pedido de medidas y preocupación generalizada en el Valle de Uco

El análisis se da luego del comunicado de las cámaras del Sur mendocino, que encendió las alarmas sobre la actualidad del sector y reclamó acciones urgentes para evitar un mayor deterioro.

Desde distintos puntos de la provincia coinciden en que la situación requiere respuestas rápidas y políticas que contemplen las particularidades de cada región productiva.

El reclamo del Valle de Uco por la crisis productiva