9 de abril de 2026
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Valle de Uco

Preocupación en el Valle de Uco: advierten por la crisis en el sector agrícola y piden medidas urgentes

Tras el comunicado de las cámaras del Sur mendocino, desde la CCIAT de Tunuyán en el Valle de Uco alertaron por la situación productiva y analizaron el impacto en las economías regionales.

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Un escenario complejo para el agro en el Valle de Uco

El presidente de la CCIAT de Tunuyán Carlos Dávila dialogó sobre la problemática y compartió la mirada desde la específica, poniendo el foco en las dificultades que enfrenta el sector productivo en la región.

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Según explicó, la realidad actual presenta un escenario complejo para los productores, con múltiples factores que afectan la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad.

En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en medidas concretas que permitan aliviar la situación y acompañar a las economías regionales, en un contexto que califican como delicado.

Pedido de medidas y preocupación generalizada en el Valle de Uco

El análisis se da luego del comunicado de las cámaras del Sur mendocino, que encendió las alarmas sobre la actualidad del sector y reclamó acciones urgentes para evitar un mayor deterioro.

Desde distintos puntos de la provincia coinciden en que la situación requiere respuestas rápidas y políticas que contemplen las particularidades de cada región productiva.

El reclamo del Valle de Uco por la crisis productiva

Embed - Comunicado de las Cámaras del sur: La opinión y el análisis de la CCIAT de Tunuyán

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