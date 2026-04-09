Preocupación en el Valle de Uco: advierten por la crisis en el sector agrícola y piden medidas urgentes

Tras el comunicado emitido por las cámaras del Sur de la provincia de Mendoza, en el que manifestaron una fuerte preocupación por la situación que atraviesan distintos sectores de la economía regional, crece la inquietud en el ámbito productivo. Desde el Valle de Uco también se sumaron voces que reflejan el impacto de la crisis, especialmente en el sector agrícola.
Un escenario complejo para el agro en el Valle de Uco
El presidente de la CCIAT de Tunuyán Carlos Dávila dialogó sobre la problemática y compartió la mirada desde la específica, poniendo el foco en las dificultades que enfrenta el sector productivo en la región.