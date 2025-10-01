Pobreza energética: 7 de cada 10 argentinos no pueden cubrir sus necesidades básicas de energía

Pobreza energética en la Argentina.

El concepto de pobreza energética es la incapacidad de un hogar para satisfacer sus necesidades básicas de energía debido a bajos ingresos, cómo los altos precios de la energía le posibilita a esa familia vivir dignamente.

Según Cepa, teniendo en cuenta algunos parámetros europeos, en la argentina el 70% de la población es pobre energéticamente. A eso le sumamos la motosierra del gobierno nacional al subsidio de zona fría que tiene nuestra provincia.

Juan Manuel Gispert, licenciado en Ciencias Políticas, dialogó con Noticiero Andino y argumentó: "Estamos haciendo algunos números respecto a la pobreza energética, que es un concepto de la Unión Europea quien establece - así como la Canasta Básica Alimentaria, que te segmenta en indigente o pobre - una canasta de cuantos metros cúbicos de gas o cuanta energía necesitas en un hogar para tener una vida digna.

