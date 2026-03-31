Pescado en Semana Santa: qué precios se manejan en el Valle de Uco

Pescado y mariscos, los más buscados durante la Semana Santa. Foto: Cristian Lozano

En este contexto, crece la demanda en pescaderías y comercios de la región, donde los vecinos buscan alternativas para cumplir con la tradición gastronómica de estas fechas. Desde Noticiero Andino realizaron un relevamiento en distintos locales para conocer a qué precios se consiguen actualmente los productos más elegidos durante esta época.

Entre las opciones más buscadas se destacan pescados como merluza, filet de pescado, atún y también mariscos, cuyos valores varían según el tipo de producto, la calidad y el punto de venta.

Los comerciantes señalaron que, como ocurre cada año, durante Semana Santa aumenta la demanda, lo que impacta en la disponibilidad y en algunos casos en los precios. A su vez, muchas familias optan por combinar estas opciones con verduras, en línea con las costumbres religiosas que invitan a evitar las carnes rojas durante estos días.

De esta manera, el consumo de pescado vuelve a posicionarse como protagonista en la mesa mendocina durante una de las fechas más significativas del calendario litúrgico. El pescado y los mariscos, una tradición arraigada durante Semana Santa Embed - Precios y ofertas en Semana Santa: cuánto sale el filet de merluza y los mariscos en Valle de Uco