23 de marzo de 2026
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Municipalidad de Mendoza

"Mujeres Históricas": la Municipalidad de Mendoza invita a un conversatorio con entrada libre

La propuesta se realizará este viernes en el Museo Casa de San Martín y contará con disertaciones sobre patrimonio, historia y el rol de la mujer en la investigación.

Mujeres Históricas en Casa de San Martín.

"Mujeres Históricas" en Casa de San Martín.

En ediciones anteriores, el ciclo permitió conocer relatos de mujeres que dejaron su huella en distintos ámbitos, desde la investigación histórica hasta la arqueología. Este año, la iniciativa pone el foco en investigadoras que, a través de sus trabajos y publicaciones, contribuyen a preservar la memoria colectiva.

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La actividad se desarrollará este viernes 27 a las 19.30 en el Museo Casa de San Martín, con entrada libre y gratuita. El encuentro contará con tres breves disertaciones.

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Disertadoras en el Mes de la Mujer

  • En primer lugar, la Dra. Patricia Favre abordará los sitios conmemorativos sanmartinianos como herramientas para la preservación de la memoria. Luego, la Dra. Cecilia Raffa presentará “Un plan para el Parque San Martín (1940 c)”, centrado en una de las intervenciones más importantes del histórico espacio verde mendocino, impulsada por el arquitecto Daniel Ramos Correas.
  • Por último, Gabriela Santibañez expondrá sobre “José de San Martín y la construcción del territorio”, con una mirada patrimonial sobre las huellas del prócer en el este mendocino.

Tras las exposiciones, se realizará un conversatorio con las especialistas, donde compartirán sus experiencias en el ámbito de la investigación y reflexionarán sobre el rol de la mujer en estos espacios.

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