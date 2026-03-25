Mendoza impulsa un programa para fortalecer proveedores mineros con 10 encuentros

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente abrió las inscripciones para el ciclo de encuentros “+ Capacidad Local” , una iniciativa que busca fortalecer a los proveedores de la cadena minera en Mendoza .

El programa comenzará el próximo 10 de abril en la Universidad Nacional de Cuyo y se desarrollará hasta agosto de 2026, con un total de 10 encuentros quincenales que reunirán a 49 expositores de distintos sectores.

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Las jornadas se realizarán los viernes de 10.00 a 15.00 horas en formato itinerante y abordarán temáticas estratégicas para el desarrollo del sector, como sostenibilidad, gestión empresarial, innovación tecnológica, financiamiento y nuevos mercados.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería , y cuenta con la participación de Impulsa Mendoza, Fundación Plan Pilares, la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción , además de instituciones académicas, cámaras empresariales y consultoras especializadas.

Desde la organización destacaron que el ciclo surge a partir de una convocatoria abierta que despertó un fuerte interés en el ecosistema productivo y académico de la provincia, con un total de 138 propuestas de capacitación presentadas por empresas, profesionales, universidades y centros de investigación.

El programa se estructura en tres ejes principales: gestión estratégica y sostenibilidad; ecosistema de innovación y tecnología; y financiamiento y nuevos mercados, considerados claves para el crecimiento del sector minero en Mendoza.

Las personas interesadas pueden inscribirse y conocer el detalle completo de la programación a través de los canales oficiales.

Calendario de encuentros en minería

10 de abril de 2026 – 1.° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Sostenibilidad, medio ambiente y reportes.

24 de abril de 2026 – 2.° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Herramientas de gestión y certificaciones.

8 de mayo de 2026 – 3.° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Buenas prácticas, compliance y gobernanza.

22 de mayo de 2026 – 4.° Encuentro

Gestión estratégica y sostenibilidad

Liderazgo, recursos humanos y bienestar laboral.

5 de junio de 2026 – 5.° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Datos, inteligencia artificial y transformación digital.

19 de junio de 2026 – 6.° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Energía, gestión ambiental y sistemas de gestión.

3 de julio de 2026 – 7.° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Capacidades estratégicas para proveedores mineros.

17 de julio de 2026 – 8° Encuentro

Ecosistema de innovación y tecnología

Innovación técnica aplicada a procesos mineros.

31 de julio de 2026 – 9.° Encuentro

Financiamiento y nuevos mercados

Estrategias de financiamiento para empresas proveedoras.

14 de agosto de 2026 – 10° Encuentro

Financiamiento y nuevos mercados

Internacionalización, redes y oportunidades comerciales para proveedores mineros.

Para conocer la programación completa, haga clic AQUÍ.