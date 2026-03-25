Mendoza impulsa un programa para fortalecer proveedores mineros con 10 encuentros

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente abrió las inscripciones para el ciclo de encuentros “+ Capacidad Local”, una iniciativa que busca fortalecer a los proveedores de la cadena minera en Mendoza.
El ciclo “+ Capacidad Local” reunirá a especialistas y empresas en jornadas itinerantes que apuntan a la innovación y el crecimiento del sector en Mendoza.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente abrió las inscripciones para el ciclo de encuentros “+ Capacidad Local”, una iniciativa que busca fortalecer a los proveedores de la cadena minera en Mendoza.
El programa comenzará el próximo 10 de abril en la Universidad Nacional de Cuyo y se desarrollará hasta agosto de 2026, con un total de 10 encuentros quincenales que reunirán a 49 expositores de distintos sectores.
Las jornadas se realizarán los viernes de 10.00 a 15.00 horas en formato itinerante y abordarán temáticas estratégicas para el desarrollo del sector, como sostenibilidad, gestión empresarial, innovación tecnológica, financiamiento y nuevos mercados.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, y cuenta con la participación de Impulsa Mendoza, Fundación Plan Pilares, la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, además de instituciones académicas, cámaras empresariales y consultoras especializadas.
Desde la organización destacaron que el ciclo surge a partir de una convocatoria abierta que despertó un fuerte interés en el ecosistema productivo y académico de la provincia, con un total de 138 propuestas de capacitación presentadas por empresas, profesionales, universidades y centros de investigación.
El programa se estructura en tres ejes principales: gestión estratégica y sostenibilidad; ecosistema de innovación y tecnología; y financiamiento y nuevos mercados, considerados claves para el crecimiento del sector minero en Mendoza.
Las personas interesadas pueden inscribirse y conocer el detalle completo de la programación a través de los canales oficiales.
10 de abril de 2026 – 1.° Encuentro
24 de abril de 2026 – 2.° Encuentro
8 de mayo de 2026 – 3.° Encuentro
22 de mayo de 2026 – 4.° Encuentro
5 de junio de 2026 – 5.° Encuentro
19 de junio de 2026 – 6.° Encuentro
3 de julio de 2026 – 7.° Encuentro
17 de julio de 2026 – 8° Encuentro
31 de julio de 2026 – 9.° Encuentro
14 de agosto de 2026 – 10° Encuentro
Para conocer la programación completa, haga clic AQUÍ.