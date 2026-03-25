25 de marzo de 2026
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Mendoza

Mendoza impulsa un programa para fortalecer proveedores mineros con 10 encuentros

El ciclo “+ Capacidad Local” reunirá a especialistas y empresas en jornadas itinerantes que apuntan a la innovación y el crecimiento del sector en Mendoza.

Proveedores en minería de Mendoza.

Proveedores en minería de Mendoza.

El programa comenzará el próximo 10 de abril en la Universidad Nacional de Cuyo y se desarrollará hasta agosto de 2026, con un total de 10 encuentros quincenales que reunirán a 49 expositores de distintos sectores.

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Las jornadas se realizarán los viernes de 10.00 a 15.00 horas en formato itinerante y abordarán temáticas estratégicas para el desarrollo del sector, como sostenibilidad, gestión empresarial, innovación tecnológica, financiamiento y nuevos mercados.

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Un programa con tres ejes principales en minería

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, y cuenta con la participación de Impulsa Mendoza, Fundación Plan Pilares, la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, además de instituciones académicas, cámaras empresariales y consultoras especializadas.

Desde la organización destacaron que el ciclo surge a partir de una convocatoria abierta que despertó un fuerte interés en el ecosistema productivo y académico de la provincia, con un total de 138 propuestas de capacitación presentadas por empresas, profesionales, universidades y centros de investigación.

El programa se estructura en tres ejes principales: gestión estratégica y sostenibilidad; ecosistema de innovación y tecnología; y financiamiento y nuevos mercados, considerados claves para el crecimiento del sector minero en Mendoza.

Las personas interesadas pueden inscribirse y conocer el detalle completo de la programación a través de los canales oficiales.

Calendario de encuentros en minería

10 de abril de 2026 – 1.° Encuentro

  • Gestión estratégica y sostenibilidad
  • Sostenibilidad, medio ambiente y reportes.

24 de abril de 2026 – 2.° Encuentro

  • Gestión estratégica y sostenibilidad
  • Herramientas de gestión y certificaciones.

8 de mayo de 2026 – 3.° Encuentro

  • Gestión estratégica y sostenibilidad
  • Buenas prácticas, compliance y gobernanza.

22 de mayo de 2026 – 4.° Encuentro

  • Gestión estratégica y sostenibilidad
  • Liderazgo, recursos humanos y bienestar laboral.

5 de junio de 2026 – 5.° Encuentro

  • Ecosistema de innovación y tecnología
  • Datos, inteligencia artificial y transformación digital.

19 de junio de 2026 – 6.° Encuentro

  • Ecosistema de innovación y tecnología
  • Energía, gestión ambiental y sistemas de gestión.

3 de julio de 2026 – 7.° Encuentro

  • Ecosistema de innovación y tecnología
  • Capacidades estratégicas para proveedores mineros.

17 de julio de 2026 – 8° Encuentro

  • Ecosistema de innovación y tecnología
  • Innovación técnica aplicada a procesos mineros.

31 de julio de 2026 – 9.° Encuentro

  • Financiamiento y nuevos mercados
  • Estrategias de financiamiento para empresas proveedoras.

14 de agosto de 2026 – 10° Encuentro

  • Financiamiento y nuevos mercados
  • Internacionalización, redes y oportunidades comerciales para proveedores mineros.

Para conocer la programación completa, haga clic AQUÍ.

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