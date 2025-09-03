Cooperación intermunicipal

Luján de Cuyo afianza su liderazgo turístico con un acuerdo junto a Puerto Madryn

Luján de Cuyo y Puerto Madryn avanzan en una agenda común para el desarrollo en turismo y deporte entre las dos ciudades.

Esteba Allasino, intendente de Luján de Cuyo.

El municipio de Luján de Cuyo continúa consolidando su perfil como capital turística de Mendoza. En esta ocasión, el intendente Esteban Allasino rubricó un convenio marco de cooperación con su par de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, representante de una de las ciudades más emblemáticas de la Patagonia Argentina.

El acuerdo busca fortalecer el desarrollo turístico y deportivo mediante acciones conjuntas, intercambio de experiencias y generación de estrategias que beneficien a ambos destinos. Luján de Cuyo y Puerto Madryn comparten una visión común: considerar al turismo y al deporte como verdaderas políticas de Estado por su impacto en la sostenibilidad, el empleo y la economía local.

image

Acuerdo intermunicipal entre Luján de Cuyo y Puerto Madryn

El convenio permitirá trabajar en áreas clave como turismo deportivo, LGBT+, de reuniones y de eventos, además del intercambio de delegaciones en ferias, congresos y exposiciones, la accesibilidad universal en infraestructura y servicios, la promoción de prácticas responsables con el medio ambiente, el impulso de tarifas preferenciales y el fomento de la cooperación público-privada.

image

Con esta firma, el municipio reafirma su liderazgo como referente turístico y deportivo de Mendoza. “Es un paso más en la construcción de una marca Luján asociada al turismo sustentable, la innovación y la calidad de vida, ahora de la mano de un destino patagónico de jerarquía internacional”, destacó el intendente Esteban Allasino.

La unión entre la Cordillera de los Andes y el Mar Argentino abre la posibilidad de un trabajo conjunto que potenciará la promoción de ambos destinos, consolidando la proyección de Luján de Cuyo como capital turística de Mendoza y fortaleciendo la integración con otras regiones del país.

