Las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura cumplen 60 años y siguen haciendo historia

En el marco de los festejos en agosto del aniversario de General Alvear comienzan este martes como todos los años, de manera ininterrumpida desde 1965 , la edición 60 de las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura . En esta ocasión participarán 35 escuelas provenientes de Mendoza (Guaymallén, Malargüe, San Carlos, San Rafael), Buenos Aires, La Rioja, Jujuy, Uruguay, Chile y, por supuesto, General Alvear . Serán, aproximadamente, 1.000 estudiantes lo que formen parte de este tradicional evento.

Los deportes en que participan son: básquet, vóleibol, balonmano y fútbol tanto femenino como masculino. Los deportistas que participen en los deportes mencionados precedentemente, podrán además, intervenir en algunas de las siguientes disciplinas: Hockey (femenino), Carrera atlética, atletismo, tenis de mesa, ajedrez (mixto), Aeróbica (femenino) y Aerodance (mixto).

Este evento nació como un torneo intercolegial en el que participaban escuelas del medio . Con el tiempo, el trabajo y el esfuerzo de la comunidad escolar hicieron que creciera de tal forma, que hoy convoca alrededor de 1.000 alumnos de más de 30 escuelas de nivel medio tanto de Mendoza como de otras provincias y del extranjero.

Desde su comienzo, la ciudad de General Alvear participa de diferentes maneras , la población general a través de los alojamientos en los que profesores y alumnos de las escuelas visitantes encuentran su hogar por una semana; los empresarios, comerciantes y profesionales brindando su apoyo con auspicios y servicios brindados; las autoridades municipales con gestiones, que permiten engrandecer esta fiesta año a año.

Hacia el interior también las diferentes áreas participan realizando actividades específicas como son el cursado de invitaciones, acondicionamiento de las instalaciones, la coordinación de los alojamientos, la recepción, el acto de inauguración, las gestiones para la organización general.

La organización de los alumnos de 5to. año para el trabajo está marcada por una distribución en comisiones. Así existen, con tareas específicas, las siguientes: Alojamiento, Movimiento, Deporte, Prensa, Festejo, Mantenimiento, Publicidad.

Mención especial merece la Cooperadora escolar, que apoya efectivamente la realización de cada edición.