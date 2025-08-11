General Alvear

Las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura cumplen 60 años y siguen haciendo historia

Desde 1965, las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura reúne a jóvenes de Mendoza, otras provincias y países vecinos para celebrar el deporte y la amistad.

La escuela de Agricultura comienza una nueva Olimpiada

La escuela de Agricultura comienza una nueva Olimpiada

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de los festejos en agosto del aniversario de General Alvear comienzan este martes como todos los años, de manera ininterrumpida desde 1965, la edición 60 de las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura. En esta ocasión participarán 35 escuelas provenientes de Mendoza (Guaymallén, Malargüe, San Carlos, San Rafael), Buenos Aires, La Rioja, Jujuy, Uruguay, Chile y, por supuesto, General Alvear. Serán, aproximadamente, 1.000 estudiantes lo que formen parte de este tradicional evento.

image

Los deportes en que participan son: básquet, vóleibol, balonmano y fútbol tanto femenino como masculino. Los deportistas que participen en los deportes mencionados precedentemente, podrán además, intervenir en algunas de las siguientes disciplinas: Hockey (femenino), Carrera atlética, atletismo, tenis de mesa, ajedrez (mixto), Aeróbica (femenino) y Aerodance (mixto).

Lee además
Festejo multitudinario en General Alvear.
Un festejo especial

General Alvear celebró el Día del Niño con una gran "Fábrica de la Alegría"
Plantación de pistachos en San Rafael: alto demanda. video
Productores del sur provincial

Alta demanda y cuidados extremos: así es producir pistachos en San Rafael
Embed - MAÑANA COMIENZAN LAS 60 OLIMPIADAS DE LA EA

Historia de las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura en General Alvear

Este evento nació como un torneo intercolegial en el que participaban escuelas del medio. Con el tiempo, el trabajo y el esfuerzo de la comunidad escolar hicieron que creciera de tal forma, que hoy convoca alrededor de 1.000 alumnos de más de 30 escuelas de nivel medio tanto de Mendoza como de otras provincias y del extranjero.

Desde su comienzo, la ciudad de General Alvear participa de diferentes maneras, la población general a través de los alojamientos en los que profesores y alumnos de las escuelas visitantes encuentran su hogar por una semana; los empresarios, comerciantes y profesionales brindando su apoyo con auspicios y servicios brindados; las autoridades municipales con gestiones, que permiten engrandecer esta fiesta año a año.

image

Hacia el interior también las diferentes áreas participan realizando actividades específicas como son el cursado de invitaciones, acondicionamiento de las instalaciones, la coordinación de los alojamientos, la recepción, el acto de inauguración, las gestiones para la organización general.

La organización de los alumnos de 5to. año para el trabajo está marcada por una distribución en comisiones. Así existen, con tareas específicas, las siguientes: Alojamiento, Movimiento, Deporte, Prensa, Festejo, Mantenimiento, Publicidad.

Mención especial merece la Cooperadora escolar, que apoya efectivamente la realización de cada edición.

Temas
Seguí leyendo

"Hepatitis, no puedo esperar": campaña de concientización y controles en General Alvear

Maipú municipio apuesta al comercio local con sorteo y actividades por el Día del Niño

Concurso artístico infantil en Tupungato: el legado de San Martín vuelve a cobrar vida

Museo MMAMM y su celebración: exposiciones que exploran el arte del grabado en todas sus dimensiones

La Municipalidad de Mendoza vuelve a liderar el ranking nacional de apertura de datos

General Alvear impulsa la producción de huevos con capacitación técnica y créditos a tasa cero

"La garrafa en tu barrio": el cronograma, la documentación a presentar y cuáles son los valores

Malargüe vibra con la gimnasia artística y sueña con el Regional

LO QUE SE LEE AHORA
La Municipalidad de Mendoza lidera por cuarto año consecutivo.
Por cuarto año consecutivo

La Municipalidad de Mendoza vuelve a liderar el ranking nacional de apertura de datos

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit. 
Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Te Puede Interesar

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor video
Minería

Finalizó la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino con el 60% de oradores a favor

Por Sitio Andino Economía
Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo

Por Sitio Andino Sociedad
Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?
Aumentos

Biodiésel en Argentina: suba del 4% en precios y la peor producción desde 2009 ¿Se va a la nafta?

Por Marcelo López Álvarez