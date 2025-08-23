La Municipalidad de Mendoza da un paso más en gobernanza local con las OSC

Capacitación de la Municipalidad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza puso en marcha el Registro Voluntario de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Se trata de una herramienta creada mediante la Ordenanza Nº 4.201 con el fin de visibilizar, articular y potenciar el trabajo de entidades sociales que desarrollan su labor en la Capital.

El registro permitirá reunir información clara y actualizada sobre las OSC, mejorar la articulación con el municipio y facilitar la participación directa en espacios de diálogo, diseño de políticas y toma de decisiones. Además, brindará acceso a programas, capacitación, encuentros colaborativos y asesoramiento especializado en materia jurídica, contable, notarial, identidad e imagen institucional.

Podrán inscribirse todas las organizaciones de la sociedad civil con sede en la Ciudad de Mendoza, en forma voluntaria, gratuita y digital. Las interesadas deberán anotarse a través de un formulario online disponible en este enlace directo.

La creación de este registro responde al compromiso del municipio con el fortalecimiento del tejido social, reconociendo el rol fundamental de uniones vecinales, clubes, centros de jubilados, comedores, merenderos y diversas entidades comunitarias en el desarrollo de la Ciudad.

El proyecto también se inspira en investigaciones académicas recientes que subrayan la relevancia de las OSC en la construcción de gobernanza local, como la tesina premiada de la UNCuyo “Gobernanza Local: el impacto de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la formulación de políticas públicas”. Más información desde la Municipalidad de Mendoza Área de Vinculación Comunitaria – Municipalidad de Mendoza

9 de Julio 500, 4° piso – Lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas

Mail: [email protected].