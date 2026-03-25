25 de marzo de 2026
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Festival del Malbec y el Olivo

Festival del Malbec y el Olivo: así se vivió una convocatoria multitudinaria

En el Parque Metropolitano Sur, el fin de semana se llevó a cabo el evento provincial que reunió a miles de mendocinos, que disfrutaron de música en vivo y lo mejor de la producción local.

Festival del Malbec y el Olivo: así se vivió una convocatoria multitudinaria

Festival del Malbec y el Olivo: así se vivió una convocatoria multitudinaria

Foto: Mun. de Maipú
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Festival del Malbec y el Olivo - 2026 (2)
El epicentro del evento fue el Teatro Griego Papa Francisco.

El epicentro del evento fue el Teatro Griego Papa Francisco.

Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo ”, destacó el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

El evento comenzó con una primera jornada marcada por el folclore y los productos representativos del departamento. El domingo, en tanto, el protagonismo lo tuvieron el malbec y el olivo, integrados a nuevas expresiones culturales. Finalmente, el último día ofreció un perfil más familiar y festivo, con espectáculos que convocaron a distintas generaciones.

Festival del Malbec y el Olivo - 2026
Desde Soledad Pastorutti hasta Q’ Lokura, la grilla dejó grandes espectáculos musicales.

Desde Soledad Pastorutti hasta Q’ Lokura, la grilla dejó grandes espectáculos musicales.

Con shows de luces, música en vivo, vinos, productos olivícolas, espacios de descanso e intervenciones artísticas, el predio ofreció una experiencia integral para el público. Además, se sumaron la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores, que permitieron un contacto más directo con los visitantes.

En cuanto a la propuesta gastronómica, hubo lugar para cooking classes nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto, combinando aprendizaje y entretenimiento.

Festival del Malbec y el Olivo - 2026 (1)
Festival del Malbec y el Oliva 2026: la cuarta edición cerró con más de 100 mil presentes.

Festival del Malbec y el Oliva 2026: la cuarta edición cerró con más de 100 mil presentes.

Bodegas, emprendimientos y productores locales participaron activamente para fortalecer el entramado productivo del departamento. Esto no solo promovió el consumo, sino que también visibilizó el trabajo local y abrió nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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