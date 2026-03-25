Festival del Malbec y el Olivo: así se vivió una convocatoria multitudinaria

Maipú volvió a ser sede de la 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo, por fin de semana largo por el 24 de marzo. Tras tres jornadas con música en vivo, gastronomía, degustaciones y propuestas culturales, el evento cerró con la presencia de más de 100 mil personas presentes por el Parque Metropolitano Sur.
4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo: más de 100 mil personas presentes
Del sábado 21 al lunes 23 de marzo, el Parque Metropolitano de Maipú fue el epicentro de una fiesta popular en la que miles de vecinos y turistas aprovecharon el feriado para disfrutar de la música y la producción local en un mismo espacio.
“Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo ”, destacó el intendente de Maipú, Matías Stevanato.
El evento comenzó con una primera jornada marcada por el folclore y los productos representativos del departamento. El domingo, en tanto, el protagonismo lo tuvieron el malbec y el olivo, integrados a nuevas expresiones culturales. Finalmente, el último día ofreció un perfil más familiar y festivo, con espectáculos que convocaron a distintas generaciones.
Con shows de luces, música en vivo, vinos, productos olivícolas, espacios de descanso e intervenciones artísticas, el predio ofreció una experiencia integral para el público. Además, se sumaron la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores, que permitieron un contacto más directo con los visitantes.
En cuanto a la propuesta gastronómica, hubo lugar para cooking classes nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto, combinando aprendizaje y entretenimiento.
Bodegas, emprendimientos y productores locales participaron activamente para fortalecer el entramado productivo del departamento. Esto no solo promovió el consumo, sino que también visibilizó el trabajo local y abrió nuevas oportunidades de desarrollo económico.