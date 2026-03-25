Festival del Malbec y el Olivo: así se vivió una convocatoria multitudinaria

Maipú volvió a ser sede de la 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo , por fin de semana largo por el 24 de marzo . Tras tres jornadas con música en vivo, gastronomía, degustaciones y propuestas culturales , el evento cerró con la presencia de más de 100 mil personas presentes por el Parque Metropolitano Sur .

Del sábado 21 al lunes 23 de marzo , el Parque Metropolitano de Maipú fue el epicentro de una fiesta popular en la que miles de vecinos y turistas aprovecharon el feriado para disfrutar de la música y la producción local en un mismo espacio.

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“ Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo ”, destacó el intendente de Maipú, Matías Stevanato .

El epicentro del evento fue el Teatro Griego Papa Francisco.

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El evento comenzó con una primera jornada marcada por el folclore y los productos representativos del departamento. El domingo , en tanto, el protagonismo lo tuvieron el malbec y el olivo , integrados a nuevas expresiones culturales. Finalmente, el último día ofreció un perfil más familiar y festivo , con espectáculos que convocaron a distintas generaciones.

Festival del Malbec y el Olivo - 2026 Desde Soledad Pastorutti hasta Q’ Lokura, la grilla dejó grandes espectáculos musicales. Foto: Mun. de Maipú

Con shows de luces, música en vivo, vinos, productos olivícolas, espacios de descanso e intervenciones artísticas, el predio ofreció una experiencia integral para el público. Además, se sumaron la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores, que permitieron un contacto más directo con los visitantes.

En cuanto a la propuesta gastronómica, hubo lugar para cooking classes nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto, combinando aprendizaje y entretenimiento.

Festival del Malbec y el Olivo - 2026 (1) Festival del Malbec y el Oliva 2026: la cuarta edición cerró con más de 100 mil presentes. Foto: Mun. de Maipú

Bodegas, emprendimientos y productores locales participaron activamente para fortalecer el entramado productivo del departamento. Esto no solo promovió el consumo, sino que también visibilizó el trabajo local y abrió nuevas oportunidades de desarrollo económico.