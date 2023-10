En San Rafael advierten crisis de stock y entregas en las farmacias

Además, aseguran que hay faltante de medicamentos oncológicos y de insulina y que los pacientes se stockean cuando hay disponibilidad. Aclararon que el congelamiento de precios se respeta, pero afecta a farmacéuticos porque el resto de los gastos continúa en aumento. Eugenia Moreno de la Cámara de farmacias comentó al respecto: "Pasamos el peor momento por ahora, que no tuvimos entrega de medicamentos donde los laboratorios no entregaban a las droguerías, estuvimos así una semana, los sistemas tampoco funcionaban y tuvimos que darle explicaciones a la gente de que no había medicamentos ni reposición. Las farmacias están pasando por un muy mal momento en general".