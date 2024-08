En la Nave Cultural Mendoza se destacó el rol de la mujer policía en la sociedad

image.png

Homenaje en la Nave Cultural Mendoza a la mujer policía

"Cuando hablamos de la calidad de vida en una ciudad, en un pueblo, uno de los factores más importantes es la seguridad. Por eso este reconocimiento, que no solo tiene que quedar en una fecha especial, sino que tiene que ser un ejercicio cotidiano, un reconocimiento en el día a día de la labor que realizan ustedes. Así que muchísimas gracias de corazón y el aplauso de todos nosotros hacia ustedes", concluyó el intendente de la Ciudad, a la par que agradeció a las representantes Preventoras del municipio.

image.png

Posteriormente, hizo una reflexión la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus. "Mujeres policías, feliz día hoy. ¿Qué quiere decir que hayamos tenido que agregar mujer a la palabra policía? Se trata de una aclaración. Y como toda aclaración, hace presencia cuando debe explicar algo que pareciera que no se explica solo. Hace más de 30 años, las mujeres se incorporaban por primera vez a la fuerza, aunque no a la lucha. En la lucha estuvieron siempre, lo dijo recién el señor Intendente. Un saludo a todas las mujeres policías que han sido y que continúan siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y segura. Su labor refleja en cada acción que realizan. Ustedes han demostrado que con coraje y determinación no hay desafío que no pueda ser superado. Quiero reafirmar también mi compromiso a cargo del Ministerio para seguir trabajando en la construcción de un entorno laboral donde todas y todos podamos cumplir con nuestra vocación en un marco de respeto y de dignidad. Mi más profundo respeto y admiración para todas y cada una de ustedes", expresó la Ministra.

image.png

Unas 3116 mujeres policías – 33,6% del total – forman parte de la labor diaria de seguridad de las fuerzas de Mendoza en todo el territorio provincial. A ellas fue este reconocimiento.

Para concluir el homenaje, la Banda de Música de la Policía de Mendoza interpretó una serie de canciones, entre las que se destacó la Marcha de la Mujer Policía. Un grato momento se vivió en la Sala 2 de la Nave.

Finalmente, los presentes compartieron un café en el hall de la Nave Cultural y el intendente saludó y compartió con las representantes de la Policía.