El volcán Planchón Peteroa incrementó la emisión de gases y cenizas Segemar

Por Sofía Pons







Este jueves, Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) informó que el Complejo Volcánico Planchón Peteroa de Malargüe registró un aumento de actividad con emisión de gases y cenizas. Continúa bajo alerta amarilla.

A través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), el Segemar comunicó que la columna de emisiones hoy fue más alta. En el reporte del pasado viernes, las cenizas habían alcanzado una altura máxima estimada de 250 metros sobre el nivel del cráter, con dirección de dispersión predominante sureste (SE).

Sin embargo, este jueves cerca de las 15:30 la actividad incrementó y la emisión de gases y cenizas llegó a 850 metros sobre el nivel del cráter, con la misma dirección que el viernes.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#ALERTA | Actividad volcánica en Planchón-Peteroa El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), informó que este jueves 09 de octubre de 2025, a partir de las 13:28 hora local, se registró un aumento en la actividad superficial del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa. Según el reporte oficial, se produjo un pulso de emisión de gases y material particulado fino (ceniza) que alcanzó 850 metros sobre el nivel del cráter, dispersándose hacia el sureste (SE). Las estaciones de monitoreo volcánico continúan siguiendo de cerca la actividad para garantizar la seguridad de la población y brindar información actualizada. Recomendación: Evitar zonas cercanas al volcán y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Más información en sitioandino.com #Volcán #PlanchónPeteroa #SEGEMAR #ActividadVolcánica #CenizaVolcánica #Misiones #VolcanesArgentina #AlertaVolcánica #Naturaleza #Geología #OAVV #Seguridad" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) "A lo largo de los últimos días, se ha observado a través de las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones del volcán, el registro continuo de una columna de emisión de gases volcánicos y vapor de agua, con columnas de baja altura; afectando principalmente los sectores cercanos al cráter, por momentos con coloración un poco más oscura que podría indicar contenido de material particulado", detalla el comunicado que emitieron hoy.

Actualmente el complejo volcánico de Malargüe está bajo alerta amarilla. "No se descarta que el sistema pueda evolucionar hacia eventos de mayor energía, con el registro de explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten el entorno inmediato en la zona de los cráteres activos", aclararon los especialistas. WhatsApp Image 2025-10-09 at 18.08.45 La emisión de gases y cenizas creció en las últimas horas. Recomendaciones ante la actividad del volcán El Segemar emitió una serie de sugerencias a tener en cuenta: Se considera zona de afectación aquella próxima al sector de los cráteres, con un radio de 2 kilómetros desde el centro de los cráteres activos.

con un radio de 2 kilómetros desde el centro de los cráteres activos. Mantenerse informado sobre la evolución en la actividad del volcán y evitar acercarse al sector del cráter activo del volcán.

y evitar acercarse al sector del cráter activo del volcán. Recibir la información solo de los medios oficiales.

solo de los medios oficiales. Se sugiere informarse sobre las medidas de prevención ante amenazas volcánicas a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y con las autoridades de protección civil de las localidades cercanas al volcán.

y con las autoridades de protección civil de las localidades cercanas al volcán. Se destaca que las zonas cercanas al volcán podrían verse afectadas por la caída de ceniza volcánica .

. Revisión de los planes de contingencia de las localidades cercanas.

Compartí la nota:







