San Carlos continúa con los operativos de control de salud en los barrios

Municipalidad de San Carlos, a través del Área de Desarrollo Humano y el Área de Discapacidad, continúa llevando adelante jornadas de controles de salud en distintos puntos del departamento, con el objetivo de acercar la atención médica y la prevención a los vecinos y vecinas.
image
Atención integral en salud brinda San Carlos
En cada operativo, se brinda una atención integral que incluye servicios de enfermería, odontología, salud sexual y reproductiva y kinesiología, además de asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el Banco Ortopédico y celiaquía.