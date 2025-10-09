San Carlos continúa con los operativos de control de salud en los barrios

Operativos de control de salud en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales







Municipalidad de San Carlos, a través del Área de Desarrollo Humano y el Área de Discapacidad, continúa llevando adelante jornadas de controles de salud en distintos puntos del departamento, con el objetivo de acercar la atención médica y la prevención a los vecinos y vecinas.

image Atención integral en salud brinda San Carlos En cada operativo, se brinda una atención integral que incluye servicios de enfermería, odontología, salud sexual y reproductiva y kinesiología, además de asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el Banco Ortopédico y celiaquía.

Estas acciones forman parte del compromiso del municipio con la promoción del bienestar, la detección temprana y el acceso a una salud más cercana e inclusiva.

image Desde la Municipalidad de San Carlos se continúa recorriendo los barrios, porque la salud se construye todos los días y entre todos.