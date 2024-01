El sorpresivo aumento del combustible y sus repercusiones en el Valle de Uco

La opinión de los habitantes del Valle de Uco respecto al aumento repentino del combustible se dividió entre variadas opiniones: "Ya no se puede seguir más así, no se puede laburar más y la chacra vamos a tener que abandonarla con estos precios", otras de las opiniones emitidas por los consumidores: "Creo que va a ver un período de ajuste y acomodamiento en el país de todo, no solo del combustible, hasta que se acomode la situación económica".