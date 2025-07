Desde General Alvear a Alemania: un acto de amor que trascendió fronteras

“Me inscribí en el mes de mayo de 2023 como donante de médula, recibí el llamado del INCUCAI, resultó ser compatible y hace dos semanas me llamaron, fue un procedimiento cronometrado, es increíble cómo trabajan todos para que la donación llegue a destino” , relató Abigail.

Continuó el relato comentando; "En el Hospital Alemán me hicieron la intervención que fue por punción del hueso en la cadera. Realmente hasta el último día que me dieron el alta no tomé la magnitud de esta situación, ves por ejemplo a un doctor que te abraza y se emociona".