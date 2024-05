Ciudad de los chicos: la Municipalidad de Mendoza convoca a elencos artísticos

Quienes deseen participar deberán completar este formulario, que abrirá a las 00.01 del 17 de mayo y se cerrará a las 23.59 del 20 de mayo de 2024. Todos los campos son obligatorios y la inscripción deberá realizarse cargando tres links diferentes de acceso público (Drive, WeTransfer, etc). De no tener acceso público, no se computará la inscripción con la información requerida. Además, los interesados deberán descargar la ficha de inscripción a través de este enlace.