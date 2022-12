Accidente de Real del Padre: la víctima quiere justicia

“Después de todo lo que viví nadie hace nada, todo queda en la nada. Conozco al conductor del vehículo porque cosechábamos juntos y descarozábamos ciruelas. Me dijeron que, al no tener carnet ni seguro, no se podía hacer nada, no recibí nada de él ni mensaje ni disculpas”, comentó la joven.

Por otro lado, Chambi afirmó que “si él no se hubiese escapado no habría perdido la pierna, me hablan de prótesis, pero yo no quiero nada, quiero mi pierna y que alguien se haga cargo de lo que me pasó”.

El momento más duro

Maribel recordó aquella fatídica madrugada donde este policía la atropelló cuando circulaba en una moto.

“Veníamos llegando a la sala y de repente se me cruzó un auto, alcancé a frenar un poco, pero me caí sobre el auto, él volvió a acelerar y ahí me tiró hacia la banquina con la pierna y la cabeza, en ese momento ahí vi cómo se me trizó la pierna y en segundos se hizo un charco de sangre”, relató.

Por último, Chambi denunció que no hubo un buen trato por parte del médico que la opera para amputarle su pierna.

“Yo veía huesos y gritaba mucho por mi pierna, me amputaron la pierna y el doctor me dijo que no hubo forma de salvarla porque le faltaban muchos huesos, me operaron el viernes y el lunes me pasaron a sala común pero recién el jueves vino a verme el doctor, después de cinco días lo volví a ver, me habló de la prótesis y se fue, pero a mí me supuraba la herida”, expresó la mujer.