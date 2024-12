Abigeato en General Alvear: sustrajeron lechones de una finca, durante cuatro días seguidos

El fiscal en turno dispuso el trabajo de personal de policía científica y de canes. Actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción. Máximo, víctima de este hecho de inseguridad, contó: "Los días lunes, martes, miércoles y jueves se llevaron los animales, lo hicieron sin parar. Yo me pregunto si no hay un juez que vea esto que está pasando y nos dé una explicación, he hecho las denuncias, pero hasta aquí no ha pasado nada".