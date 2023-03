Las películas ganadoras de los Premios Oscar que podés ver

19:00 Los Fabelman

El legendario director Steven Spielberg (Tiburón, E.T., La lista de Schindler, Puente de espías) nos entrega un exquisito relato autobiográfico, en el que el amor en todas sus formas se ensambla con la pasión por el cine. El realizador nos cuenta la historia de su propia infancia y adolescencia, con sus alegrías y tristezas, y lo hace desde un tono intimista en que el cineasta es capaz de transitar texturas que van de la más desbordante comedia, al más sentido drama familiar; sin perder jamás su intacta capacidad de asombrar a la platea.

Nominada a 7 premios Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor actriz protagónica (Michelle Williams); y Mejor actor de reparto (Judd Hirsch).

The Fabelmans / Estados Unidos / 2022 / 151 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guión: Steven Spielberg y Tony Kuschner / Dirección: Steven Spielberg / Con: Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten, David Lynch y Judd Hirsch.

21:45 Los espíritus de la isla

Miércoles 15

19:00 Todo en todas partes al mismo tiempo

Una inmigrante china lucha por sostener una agitada lavandería mientras le hace frente a una serie de situaciones familiares, y además se ve acechada por una auditora de rentas que amenaza con cerrarle el negocio. De manera inesperada, la mujer se ve envuelta en una aventura salvaje en la que tendrá la misión de salvar el mundo explorando otros universos. Una exuberante película en la que confluyen elementos de comedia, ciencia ficción, musical y artes marciales. Un festín cinéfilo con múltiples referencias a grandes películas del cine contemporáneo.

Todo en todas partes al mismo tiempo es la película con mayor cantidad de nominaciones a los premios Oscar, con 11 candidaturas entre las que se destacan: Mejor película, Mejor dirección y Mejor actriz protagónica.

Everything everywhere all at once / Estados Unidos / 2022 / 139 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guión y dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert (The Daniels) / Con: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis.

21:45 Los espíritus de la isla

Sala Azul

Ciclo: Grandes películas que perdieron el Oscar

Martes 14

21:00 Hechizo de luna

Miércoles 15

21:00 El hilo fantasma