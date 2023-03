Premios Oscar: Todo en todas partes al mismo tiempo, la mejor película.

Dentro de las más destacadas se encontró Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo(Everything Everywhere All at Once), película con más nominaciones que se alzó con el Oscar a Mejor película. Además, esta producción ganó Ke Huy Quan a Mejor actor de reparto; Jamie Lee Curtis a Mejor actriz de reparto; Daniel Kwan y Daniel Scheinert a Mejor dirección; Michelle Yeoh a Mejor actriz principal; Mejor guion original y Mejor edición.